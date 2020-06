La liberté de la presse dans l’avant-projet de Constitution : Des avancées et des attentes

L'avant-projet de révision de la Constitution porte, dans son axe relatif aux droits fondamentaux et libertés publiques, sur la «consécration du principe de sécurité juridique» et la «consécration constitutionnelle de la liberté de la presse sous toutes ses formes, et interdiction du contrôle préalable sur cette liberté».

Les journalistes espèrent trouver un prolongement de ces dispositions dans la réalité. De nouvelles mesures ont été introduites dans la mouture de l’avant-projet de la constitution, visant le renforcement de la liberté de la presse. L’amendement a touché essentiellement l’article 50 de la Constitution.

Le Comité des experts ayant élaboré cette première copie a souligné la nécessité «de définir le champ d’exercice de la liberté de la presse tout en la renforçant». La Constitution de 2016 s’est contentée de reconnaître cette liberté alors qu’elle nécessite une définition de son domaine au regard de son importance dans la vie démocratique du pays, d’une part, et des conflits qui en découlent, d’autre part, ont-ils signalé. Ainsi, ils ont recouru à des modifications, notamment de l’article 50 «pour permettre à la presse et les différents médias d’exercer cette liberté dans le respect des droits et des autres libertés et les principes du peuple algérien tels que définis par la Constitution». L’article dispose que «la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d'information est garantie. Elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable», en outre, «la diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté est garantie dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la nation», et «le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté».

La mouture relève que «les droits et libertés consacrés par l’ancienne Constitution doivent être accompagnés de garanties juridiques nécessaires lors de leur mise en application». Pour ce faire, l’article 50 de la constitution stipule que «la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d'information est garantie. Elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable. Cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui. L’avant-projet met également l’accent sut «le droit à la protection de l’indépendance du journaliste et du secret professionnel» et concède aux journalistes et assimilés «la liberté d’expression et de création» mais aussi le droit d’accès «aux sources d’information dans le respect des lois en vigueur». La mouture permet, en outre, le lancement de journaux et périodiques sur simple déclaration et la création de chaînes de télévision, de stations radio et de sites d’information conformément à des conditions qui seront définies par la loi». Une nouvelle disposition a, par ailleurs, été introduite, il s’agit de la criminalisation de la diffusion du discours raciste et de la haine.



Pour l’application stricte de la charte d’éthique de 2000



Des journalistes se sont exprimés sur le projet. «Premier constat : le projet de révision consacre deux articles fondamentaux qui visent la consécration de la liberté de la presse. Il s’agit de la garantie de la liberté de la presse et le maintien de la suspension de la peine de prison pour le délit de presse, un acquis pour la corporation», estime Kamel Amarni, secrétaire général du Syndicat National des Journalistes (SNJ) et rédacteur en chef au journal Le Soir d’Algérie. Il est, toutefois, revenu sur la problématique qui se pose toujours : la réorganisation de la corporation et la réglementation du métier de journaliste. «Il faut que les dispositions soient détaillées sans arrière-pensées. Certes, la consécration constitutionnelle de la liberté de la presse et l’abrogation du délit de presse sont des acquis à défendre, mais il faut encadrer les organes de presse et réglementer la profession sans aucune faille juridique», a-t-il dit. L’autorité de régulation de l’audiovisuel fait face à des contraintes juridiques, a-t-il ajouté. «Les chaînes TV privées en Algérie, dont le contenu est destiné au public algérien, relèvent du droit étranger. Cela ne soumet pas ces entreprises de TV au droit algérien, d’où l’impossibilité de contrôler leurs contenus», a-t-il rappelé.

Le SG du SNJ a insisté sur le retour aux standards internationaux, par la mise en place d'autorités de régulation pour la presse, notamment des conseils supérieurs de l'information, de l'audiovisuel et de la déontologie, tout en plaidant pour «l’application stricte du code de l'information». En ce sens, il a rappelé l’existence d’une charte de l'éthique et de la déontologie depuis l’année 2000, élaborée par le SNJ. «Elle doit être adoptée et appliquée», a-t-il soutenu.



Définir la liberté d’expression et la liberté d’opinion



Pour sa part, Hakima Dehbi, journaliste au site électronique du quotidien arabophone El Bilad, a estimé que la liberté de la presse «a été largement prise en charge dans l’avant-projet de la Constitution. La liberté d’expression ne se limite plus à la presse, mais s’est élargie aux citoyens». Toutefois, elle souligne que la problématique réside dans l’absence d’encadrement de la liberté d’expression, notamment pour les professionnels du métier, en l’absence d’articles clairs et précis dans la Constitution qui prévoient la protection des libertés individuelles. «Ce vide juridique n’a jamais constitué une problématique auparavant, mais le problème qui se pose aujourd’hui c’est l’absence de textes d’application et le maintien des mêmes dispositions dans l’ancienne constitution ; cela dit, la qualification des délits est maintenue toujours par le pouvoir», dit-elle en se référant à la mouture qui prévoit que «les libertés consacrés par l’ancienne Constitution doivent être accompagnés des garanties juridiques nécessaires lors de leur mise en application».

Hakima Dehbi a insisté, en sa qualité de journaliste, «sur la définition de la liberté d’expression et de la liberté d’opinion dans la Constitution qui est la loi suprême du pays, mais les textes règlementaires sont plus que nécessaires pour définir clairement le cadre juridique de cette liberté qui ne doit pas être pleinement entre les mains d’un responsable ou du décideur. La loi ne doit pas être un outil de sanction ou de punition mais appliquée à tout le monde». Riad Houili, directeur de publication du quotidien Akhbar El Watan, dira : «Il faut relever globalement des dispositions positives, notamment la création de la Cour Constitutionnelle et la révision de la composante du Conseil Supérieur de la Magistrature car l’indépendance de la justice se positionne en ligne droite avec la liberté de la presse».

S’agissant du volet de la liberté de la presse, introduit dans l’axe des libertés individuelles et fondamentales, le journaliste a souligné «un saut qualificatif si les dispositions seront respectées sur le terrain», rappelant que l’application a toujours fait défaut. «La constitutionnalisation de l’exercice des libertés et des droits, notamment la liberté d’expression, de manifestation et la création des associations avec juste une autorisation, constitue l’une des règles correctes de l’exercice démocratique dans son volet relatif à la liberté d’expression. En outre, la création des journaux sera mise à l’épreuve sur le terrain, car la constitution de 1989 est la meilleure copie, notamment pour la préservation des libertés, mais l’application a fait défaut», a-t-il regretté.



Des mécanismes en attente



Le vice-président du conseil national des Journalistes, Zahir Mahdaoui, fondateur du journal électronique L’Express Dz, a salué d’abord la décision d’amendement de la Constitution. «Je salue la proposition de mettre dans la constitution la liberté de la presse comme fondement de la liberté d'expression, mais nous attendons de voir quels seront les mécanismes mis en place pour traduire cela dans la réalité.

Il ne sert à rien de mettre en place des lois qui ne sont pas appliquées. Nous avons déjà vécu cela avec le code de l'information de 2012 dont les textes d'application n'ont jamais été promulgués», a-t-il dit. Selon lui, nous avons aujourd'hui une occasion de revoir de fond en comble le fonctionnement de la presse algérienne. «Un grand chantier nous attend tous, mais j'affirme qu'on ne pourra jamais faire de réformes avec ceux qui avaient accompagné Bouteflika dans sa campagne de destruction de la presse algérienne», a-t-il conclu.

Neila Benrahal