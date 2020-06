Taghit : Berceau des zaouïas El-Fougania et Ettahtania

Lorsque l’on cite Taghit (90 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Béchar), c’est forcément le potentiel touristique que renferme cette région qui nous vient à l’esprit : gravures rupestres, tourisme chez l’habitant, ski sur les dunes, etc. Mais Taghit, c’est aussi le berceau des zaouïas El Fougania et Ettahtania et dont l’histoire remonte au XVIe siècle. Au Maghreb, elles sont considérées comme des édifices religieux dont la mission première est de préserver l’identité nationale. Ces deux zaouïas, actuellement gérées par des associations, tirent leur nom de leur position géographique par rapport à la localité de Taghit, elle-même entourée de villages satellites et disséminés comme Barrebi, Brika et Bakhti. C’est donc vers le XVIe siècle que Sidi Brahim Ben Mohamed, venant de Saguiet El Hamra et pour qui les autochtones vouaient un immense respect, décida de s’installer à Taghit jusqu’à sa mort et que son fils Sidi Boubekeur hérita de sa position sociale, et bien sûr de son influence, en contrepartie de l’enseignement des pratiques religieuses qu’il dispensait aux habitants de cette région. Mais c’est en vérité son successeur Sidi Abdelmalek Boungab qui fonda la zaouïa El Fougania que dirigea après sa mort son oncle Si Tahar et qui en devint le cheikh. Les petits-enfants de Sidi Abdelmalek Boungab, trop jeunes alors pour diriger une telle structure religieuse musulmane pédagogique, poursuivirent leurs études à Figuig (Maroc), sous le protectorat du Sultan du Maroc qui les y emmena à l’issue de son passage à Taghit, avant de revenir diriger cette zaouïa en collaboration avec la djemâa. La Zaouïa El Fougania adopte une doctrine identique à celle de la Kerzazia et Ziania, dont les principes fondamentaux sont le dhikr et son ouerd. La seconde zaouïa, non moins importante et située donc en contrebas de Taghit, tire également son nom de sa position géographique et par opposition à sa voisine, la zaouïa El Fougania. C’est le quatrième fils de Sidi Othmane, Sidi M’Hammed, déjà installé à Igli et dont la réputation flatteuse s’était bien répandue au-delà de cette ville, qui fit construire la zaouïa Ettahtania. Sidi M’Hammed n’avait pas de dhkir propre à lui, et c’est l’un de ses descendants, Si Embarek, en voyage à Ouazane, qui en rapporta le dhikr des Tayba, qui prêche l’élévation de l’âme vers Dieu, ainsi que la justice et l’équité. La zaouïa Ettahtania entretient également de bonnes relations avec celles de Kerzaz et d’Ouazane. Les doctrines œuvrent pour un principe identique : la purification de l’âme et son rapprochement vers le Créateur.



Ramdane Bezza