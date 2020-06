Co-dirigé par un algérien : Un ouvrage international sur l’enfance en voie d’édition

Un ouvrage international sur la vulnérabilité et la qualité de vie des enfants dans le monde est en voie de publication, a-t-on appris lundi à Oran de l'universitaire algérien Habib Tiliouine, co-directeur de ce projet de recherche. Il s'agit d'un ouvrage international intitulé «Handbook of Children’s Security, Vulnerability and Quality of Life : Global Perspectives» (Manuel sur la sécurité, la vulnérabilité et la qualité de vie des enfants : perspectives mondiales), a précisé M. Tiliouine dans une déclaration à l'APS à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. Ce professeur à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Oran-2 «Mohamed Benahmed» a expliqué que la publication constitue «une réponse à la situation de fragilité et de précarité dans laquelle se trouvent des millions d’enfants dans les quatre coins du monde». Une cinquantaine de chercheurs ont participé à la rédaction du contenu de cette publication, sous la direction de Habib Tiliouine pour le Monde arabe et l’Afrique, et de trois autres spécialistes pour les continents Europe, Amérique et Asie/Australie. Les auteurs ont mené «une analyse approfondie des concepts de sécurité, de vulnérabilité en relation avec la qualité de vie de cette tranche fragile de la société qu'est l’enfance», a déclaré M. Tiliouine, évoquant notamment les cas des enfants en situation de handicap physique, mental, social (exploitation, violence), et d’inégalité dans divers domaines (santé, éducation, loisirs).

Le manuel est également consacré aux expériences internationales en matière de programmes de protection des enfants et de gestion des institutions et établissements réservés aux enfants et ceux en situation de précarité et fragilité. La situation des enfants algériens est quant à elle mise en relief à travers le rôle de la société civile et les initiatives d’actions de solidarité, a-t-il fait savoir.

Directeur d'un laboratoire de recherche à l'Université d'Oran-2, M. Tiliouine est aussi membre de la commission nationale de validation des publications scientifiques en Algérie. Ses études sur la qualité de vie en Algérie et dans le monde lui ont valu en 2015 le «Research Fellow Award», récompense scientifique honorifique instituée par la Société savante «International Society of Quality of Life Studies», basée à Phoenix, aux Etats-Unis.