Journées virtuelles de théâtre pour enfants : L’association Chiheb propose des spectacles en ligne

La pandémie de Covid-19 impose, par mesure de prévention, un état de confinement depuis trois mois qui commence à peser lourd sur les enfants qui se trouvent coincés à la maison. Tous les secteurs sont touchés par cette situation.

Le secteur culturel est touché de plein fouet par ces mesures de confinement. Mais ce secteur ne semble pas se laisser abattre et met en place des activités en ligne pour permettre aux citoyens et surtout aux enfants de se changer les idées et de se distraire tout en restant chez à la maison. Tout comme le cinéma, le théâtre aussi propose des pièces théâtrales virtuelles. Cette fois, le théâtre régional d’Annaba propose des journées virtuelles de théâtre pour enfants du 24 mai au 5 juin prochain. Ainsi, l'association Chiheb des arts dramatiques de Annaba propose à cette frange importante de la société (la gente infantile) des spectacles sur les liens des réseaux sociaux, en l'occurrence la page officielle de l'association sur Facebook «Association Chiheb des arts dramatiques de Annaba», la deuxième page sur Facebook «Safhat Amou Rafik», le compte Facebook «E'chiheb masrah» et le second compte Facebook «Chiheb arts dramatiques Annaba», à raison d'un spectacle par jour, en plus des jeux de clowns. Parmi les spectacles proposés, «El Arneb wa malik elfiyala» (le lapin et le roi des éléphants), «Mamlakat el Alhen» (le royaume des sons), «Mamlakat el ajaib» (le royaume des merveilles)...

Il sera également question de la diffusion des archives des anciennes journées de théâtre pour enfants organisées les années précédentes à l'occasion de la célébration de la Fête des enfants, qui coïncide avec le 1er juin de chaque année.

Bien que cette année les enfants n'auront pas l'occasion de se déplacer au théâtre pour voir leurs spectacles préférés, c'est le théâtre qui se déplacera chez eux via ces journées virtuelles qui leur permettent de les suivre de la maison.

Les enfants pourront ainsi profiter pleinement du confinement en suivant ces spectacles, mais c’est aussi une opportunité pour les parents d’initier leurs enfants à la culture du théâtre et enrichir leur savoir. Soyez donc au rendez-vous, les enfants !



Kafia Ait Allouache