Béjaïa : Dons de combinaisons à plusieurs hôpitaux

L’association Wwa taâwanou ala bir wataqwa de Béjaia a doté plusieurs hôpitaux d’Alger, tels que Mustapha-Bacha, El Kettar, Rouiba, de combinaisons, de bavettes et de visières destinés au personnel médical. Selon Hadj Zahir, président de l’association, «pas moins de 450.000 bavettes ont aussi été distribuées à travers plusieurs wilayas, dont Béjaïa, à des associations, des hôpitaux, polycliniques et centres de soins». «18.000 combinaisons de protection et 95.000 visières sont fabriquées dans notre atelier de confection situé au siège de formation de l’UNFA, à la cité Tobbal, alors que des couturières bénévoles travaillent à leur domicile. Les bénévoles sont mobilisés pour la coupe des rouleaux de tissus et la couture des bavettes et combinaisons avec les normes requises avant d’être stérilisées et distribuées aux personnels de la santé. Cela a permis de réduire la propagation du virus dans les établissements hospitaliers. Mais l’association est confrontée au manque du ruban élastique de largeur fine pour les bavettes. Par ailleurs, chaque jour, 1.500 à 2.000 bavettes sont distribués aux citoyens au niveau du siège de l’UNFA», dit-il.

Un bienfaiteur a offert au laboratoire d’analyses de la faculté de médecine de l’université Abderrahmane-Mira un lot de 500 kits d’extraction par le biais de l’association Taawanou aâla bir wataqwa. Ce bienfaiteur a également fait un don de rouleaux de tissu et élastiques pour permettre à l’usine Alcost de fabriquer quelque 40.000 bavettes réutilisables. Cheikh Seddiki Boubekeur, membre de l’association, a tenu à remercier ce bienfaiteur qui, par son geste, a donné espoir au staff médical pour sauver des vies. De son côté, le directeur de la santé a souligné que ce don de kits permet au laboratoire d’effectuer les analyses.



M. Laouer