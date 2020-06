Bordj Bou Arréridj : De l’énergie pour les zones d’ombre

Les services de la concession de la Sonelgaz de Bordj Bou Arréridj ont engagé des études sur le terrain pour couvrir les zones d’ombre de la wilaya en matière d’énergie.

Ce travail effectué sur le terrain, en coordination avec la direction de l’énergie et des mines de la wilaya et des APC concernées, permettra de déterminer les besoins de la population de ces zones d’ombre en matière d’électricité et de gaz. Notons qu’une première estimation a relevé un manque dans 29 communes pour le premier produit et 30 pour le second.

La réalisation de cette étude facilitera la réalisation des travaux d’approvisionnement des localités concernées. L’étude, qui constituera une carte de la wilaya dans ce domaine, offrira la possibilité de mieux répondre aux revendications de la population et donnera l’occasion à la wilaya d’améliorer son taux de couverture en électricité et gaz. La wilaya devra passer à un taux de branchement de 96,60% en électricité et gaz une fois les projets inscrits pour les zones d’ombre terminés. Rappelons que la wilaya est arrivée à un taux de d’approvisionnement en électricité de l’ordre de 95,66% dont un taux d’électrification rurale de 94,62%. Pour l’urbain, elle avoisine les 96%. Pour le gaz, elle est à 95,60% pour le rural et 94,62% pour l’urbain malgré un besoin en nette croissance grâce à des programmes d’habitat dont elle a bénéficié.

Il faut souligner que les services de la wilaya de Bordj Bou Arréridj ont signé une convention avec deux entreprises publiques importantes du secteur, à savoir Kahrif et Kanagaz, pour prendre en charge rapidement et efficacement les projets inscrits.



