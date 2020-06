Bordj Bou-Arréridj : Une bavette pour chaque visiteur à El-Achir

L’APC d’El Achir a lancé une opération de distribution de 1.500 bavettes dans le cadre du dispositif de lutte contre la propagation du coronavirus.

Réputée pour la qualité de sa viande de mouton, la commune d’El Achir qui ne dort jamais, selon l’expression consacrée, abrite des restaurants qui permettent de déguster ce produit mais aussi des locaux de distribution pour ceux qui veulent cuire la viande chez eux ou l’utiliser pour des fêtes dans un bon rapport qualité-prix.

Si les boucheries sont toujours ouvertes proposant des moutons entiers, comme il est de tradition dans la localité, les restaurants ont fermé à cause de la pandémie.

L’odeur de viande grillée qui faisait la particularité d’El Achir a disparu, provoquant un manque à gagner important pour les professionnels du secteur. Ce n’est pas le seul problème dont souffre la commune qui est la principale vitrine de la wilaya, puisqu’elle donne sur l’autoroute est-ouest grâce à l’échangeur. L’arrêt des transports publics, des bus et des taxis a privé la localité de beaucoup de passagers qui prenaient un réel plaisir à faire un saut dans la cité où l’on peut prendre un café à n’importe quelle heure.

Avec cette nouvelle tradition, les responsables de la commune espèrent attirer d’autres visiteurs et surtout se conformer au protocole d’usage en cas de déconfinement.

La seule préoccupation des responsables est de veiller à la santé des habitants. Même ceux qui résident dans les zones d’ombre de la commune ne sont pas oubliés.

Ces habitants, qui sont dans une situation précaire, auront droit à une opération spéciale selon les mêmes responsables qui annoncent la distribution de 1.200 bavettes.

Des villages, comme Zennouna, Khelil et Dhraâ Labyadha, sont concernés par cette opération réalisée grâce au concours du CFPA d’El Achir qui a produit une grande quantité de ces bavettes, apportant son soutien dans la lutte contre la propagation du coronavirus.



F. Daoud