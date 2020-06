Annaba : Caravane de sensibilisation contre les feux de forêt

Une caravane d’information et de sensibilisation aux dangers des feux de forêt sur les grandes cultures a été lancée, hier à Annaba, par le wali Djamel Eddine Brimi, en présence des autorités locales.

Organisée par la direction des services agricoles en collaboration avec la Chambre de l’agriculture dans le cadre de la préparation de la campagne moissons-battages au titre de la saison 2019/2020, cette caravane, lancée hier à Annaba par le wali Djamel Eddine Brimi, a sillonné les communes réputées pour leurs productions céréalières, en l’occurrence Ain Berda, El Hadjar et Cheurfa. Elle a ciblé, en premier lieu, les agriculteurs et les riverains sur les actions préventives à entreprendre afin d’empêcher le déclenchement des incendies et à diffuser la culture du risque chez les citoyens, a indiqué le directeur des services agricoles, Seghir Boukhatem.

Outre la conservation des forêts, la Protection civile, les services de sécurité, l’Institut technique des grandes cultures de Guelma et la station régionale de la protection des végétaux d’El Tarf ainsi que l’ensemble des intervenants dans ce domaine y ont pris part.

Les services agricoles tablent sur une production prévisionnelle de plus de 0,5 million quintaux à l’issue de la campagne moissons-battages qui débutera officiellement entre le 10 et 15 juin contre 460.000 quintaux récoltés l’an dernier, a affirmé le DSA.

Cette campagne concernera une superficie de plus de 16.089 hectares de céréales toutes variétés confondues, a précisé le même responsable, indiquant que le rendement moyen de céréales prévu est de l’ordre de 32 quintaux à l’hectare contre 28 quintaux l’année précédente. S’agissant des conditions de déroulement de la campagne moissons-battages, les services agricoles ont prévu 51 moissonneuses-batteuses et quatre points de collecte des quantités de céréales répartis à travers les communes d’El Hadjar, Ain Berda, Berrahal et Derradji Redjem (Sidi Amar). Par ailleurs, une commission technique chargée spécialement de suivre le déroulement de la campagne a été installée le 20 mai dernier, a fait savoir le DSA.

B. G.