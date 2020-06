Grand angle : Bras de fer en perspective

Le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) expire dans moins de quatre semaines, soit le 30 juin courant. Mais depuis des mois la Mission est au cœur d’un bras de fer entre Washington et Paris. Américains et Français ont des points de vue divergents sur la question, ce qui promet d’âpres débats lors de la réunion du Conseil de sécurité, qui abordera prochainement le renouvellement de son mandat. Mais si les Etats-Unis ont demandé en janvier dernier une «évaluation lucide» du mandat de la Minusma avant de prendre leur décision, il n’en reste pas moins qu’ils ont déjà leur idée et comptent, à ne pas en douter, l’imposer lors la prochaine réunion. Pour Washington, une mission de maintien de la paix «n’est pas forcément le meilleur moyen pour faire face au terrorisme dans la région». Et s’ils étaient d’accord en juin 2019 pour que la Minusma se concentre sur le centre du pays en facilitant l’application d’une stratégie globale dirigée sur le plan politique par le Mali afin de protéger les civils, de réduire les violences intercommunautaires et de rétablir l’autorité et la présence de l’Etat dans cette région, il reste aussi que les Américains souhaitent qu’on lui retire son mandat d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Alger, une baisse des effectifs et veulent imposer leur candidat à sa tête. Ce que Paris refuse. Pourtant pour le Secrétaire général de l’ONU, «la présence de la Minusma au Mali est indispensable et la pertinence de son mandat ne se dément pas» . C’est ce qu’il a indiqué dans son rapport trimestriel en janvier 2020. Fin mai, ce sont les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel qui ont fait part de leur souhait de voir le Conseil de sécurité procéder au renouvellement du mandat de la Minusma. Pour le MAE malien qui intervenait lors d’une visioconférence sur la situation sécuritaire et sanitaire au Sahel, et dont les déclarations ont été rapportées par les médias maliens, «la question de la Minusma est importante». Et selon lui, «il y a un consensus sur (son)utilité». Pour cette raison, lui et ses homologues du G5 souhaitent «que les Etats-Unis favorisent le consensus des membres permanents au sujet du mandat, du budget au sujet de sa taille et de sa mobilité». Leur souhait sera-t-il pris en considération par Washington le moment venu ? Réponse fin juin .

Nadia K.