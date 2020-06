L’ONU contrainte de couper l’aide au Yémen : Appel urgent au financement

Les organisations humanitaires lancent un appel urgent au financement pour consolider leurs opérations au Yémen déchiré par la guerre, affirmant qu'elles ont déjà été contraintes d'arrêter une partie de leur travail. Environ 75% des programmes des Nations unies au Yémen ont dû fermer leurs portes ou réduire leurs opérations. Le Programme alimentaire mondial de l'organisme mondial a dû réduire de moitié les rations et les services de santé financés par l'ONU ont été réduits dans 189 des 369 hôpitaux du pays. «Il est presque impossible de regarder une famille en face, de la regarder dans les yeux et de dire :« Je suis désolé, mais la nourriture dont vous avez besoin pour survivre, nous devons la couper en deux», a déclaré Lise Grande, résidente de l'ONU coordinateur pour le Yémen. La diminution des fonds est le résultat de plusieurs facteurs, mais parmi les principales raisons les blocages dressés par les rebelles houthis, qui contrôlent la capitale, Sanaa et d'autres territoires. Les États-Unis, l'un des principaux donateurs, ont diminué leur aide au Yémen au début de l'année. Il reste à voir si les Houthis autoriseront le contrôle et la surveillance ou - ils aux agences des Nations unies l'espace nécessaire pour opérer. Une conférence des Nations unies pour les donateurs au Yémen aura besoin de 2,41 milliards de dollars pour couvrir les activités essentielles de juin à décembre.