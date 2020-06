Occupation marocaine du Sahara Occidental : Le Front Polisario dénonce le soutien de l’Espagne et de la France

Le Front Polisario a dénoncé la complicité flagrante de la France et de l'Espagne avec l'occupant marocain, en violation du droit international, du droit international humanitaire et des décisions de la Cour de justice de l'Union européennes (CJUE).

«Concernant la dernière déclaration du Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, dans laquelle il a affirmé que l'UE soutient les efforts des Nations unies pour une solution acceptable au Sahara occidental, le Front Polisario a rappelé, dans un communiqué publié à l'issue de la réunion de son Bureau permanent, «la responsabilité historique, politique, juridique et morale de l'Etat espagnol de mettre fin au colonialisme dans son ancienne colonie et de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance». «Depuis plus de 40 ans, le Maroc bénéficie des ressources naturelles du territoire et sans le consentement du peuple sahraoui. Pendant des décennies, l'UE a non seulement ignoré le conflit, mais l'a également alimenté par des accords qui ne profitent qu'au Maroc, tout en limitant son attention aux efforts de résolution des conflits entrepris par l'ONU», a déploré le Polisario, dans le texte. D'autre part, le Bureau permanent du Front Polisario a une nouvelle fois exprimé sa «profonde gratitude, au nom du peuple sahraoui, au peuple algérien, sous la direction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le soutien constant de la lutte de libération sahraouie».

Le Polisario a, par ailleurs, salué «le niveau de coopération et de coordination en matière de sécurité entre la République islamique de Mauritanie et la République sahraouie».