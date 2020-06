Niger : Attaque meurtrière contre un site de réfugiés maliens

Au moins trois personnes, dont deux réfugiés, ont été tuées dimanche dans une attaque terroriste contre un site abritant des réfugiés maliens à Intikane dans l'ouest du Niger, a annoncé lundi l'ONU. Au moins trois civils, dont deux réfugiés, ont été tués dimanche au Niger.

Les assaillants, une cinquantaine d’hommes armés roulant à motos, ont attaqué un site abritant des réfugiés maliens à Intikane dans la région de Tahoua (ouest du Niger) proche du Mali, selon le Haut-commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) à Niamey. Les trois victimes sont "le président du Comité des réfugiés, le président du Comité de vigilance des réfugiés et le représentant du groupement nomade de Tahoua (chef coutumier nigérien)". Selon le HCR, un gardien "a été enlevé par les terroristes" qui ont agi selon un "mode opératoire bien réfléchi". Bourgade nigérienne, Intikane, est une Zone d'accueil de réfugiés (ZAR) où 20 000 Maliens vivent mêlés à la population locale depuis 2013. "Les terroristes ont infligé des dommages aux installations du camp et ont notamment vidé le magasin de vivres et détruit le système qui ravitaille la zone en eau potable dans un rayon de 40 km", explique l'agence onusienne.