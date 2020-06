Affaire AMC Pharm : Début du procès au tribunal de Boumerdès

M Hamel Abdelghani et don fils Chafik des ex walis ainsi que l'ancien ministre des finances baba ami ont comparu mardi devant le tribunal pénal de Boumerdes en absence de M.Bedoui en sa qualité de ministre de l’intérieur lors des faits et M.Sellal en sa qualité de premier ministre et M.Said Bouteflika en sa qualité de conseiller cités comme témoins dans les deux dossiers

Neila b . Rédaction web