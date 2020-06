Conseil de la Nation : M. Raouya présente le texte de LFC-2020

Le ministre des Finances, Abderahmane Raouya, a présenté hier le texte de loi de finances complémentaire (LFC) pour 2020 devant le Conseil de la nation, lors d'une séance plénière présidée par Salah Goudjil, président du Conseil par intérim.

Lors de la plénière, à laquelle ont assisté plusieurs ministres, M. Raouya a souligné que ce texte de loi, adopté dimanche par l'APN, a été élaboré dans un contexte exceptionnel et inédit, marqué par la conjonction de deux facteurs majeurs, à savoir la stagnation économique mondiale et la crise sanitaire globale sans précédent.

Le texte de LFC-2020 prévoit la baisse des dépenses budgétaires à 7.372,7 mds DA (mds DA) contre 7.823,1 mds DA dans la Loi de finances (LF) initiale.

Les recettes budgétaires devraient elles aussi baisser à 5.395,8 mds DA, contre 6.289,7 mds DA dans la LF initiale.

Le déficit budgétaire devrait atteindre 1.976,9 mds DA (-10,4% du PIB) contre 1.533,4 mds DA dans la LF initiale (-7,2% du PIB).

Compte tenu de la chute drastique des cours du pétrole, ces derniers mois, le prix de référence du baril de pétrole a été revu à la baisse de 50 à 30 dollars et le prix de marché est passé de 60 à 35 dollars.

M. Raouya avait présenté auparavant le texte de loi à la commission des affaires économiques et financières du Conseil de la nation qui lui a présenté, à son tour, les interrogations de ses membres quant aux dispositions qui y sont contenues.