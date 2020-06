M. Belaïd Mohand Oussaïd : «Le président de la République n’a de lien organique avec aucun parti agréé»

Le ministre Conseiller à la communication, Porte-parole officiel de la Présidence de la République, M. Belaïd Mohand Oussaïd, a affirmé, hier, que le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est le Président de tous les Algériens et «n’a de lien organique avec aucun parti politique agréé». En réponse à une question d’Algérie presse service (APS) sur la relation du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec le parti du Front de libération nationale (FLN), Belaïd Mohand Oussaïd a précisé que «le Président de la République est le Président de tous les Algériens, et, par conséquent, il n'a de lien organique avec aucun parti politique agréé». Il a rappelé, à ce propos, que «le Président de la République a gelé sa qualité de membre au Comité central du parti du FLN et, comme chacun le sait, il ne s'est pas porté candidat au nom de ce parti à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019». Le Porte-parole de la Présidence de la République a indiqué également qu’«Abdelaziz Djerad avait démissionné du parti du FLN plusieurs années avant sa désignation en qualité de Premier ministre».