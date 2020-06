CNAS d’Alger : échéancier pour les entreprises affectées

L'Agence d'Alger de la Caisse nationales des assurances sociales (CNAS) a lancé une opération de sondage dédiée aux employeurs du secteur économique, en vue d'évaluer leur capacité de régler leurs dus relatifs à la déclaration des salariés, et d'établir un échéancier de paiement adéquat, permettant au même temps à l'employeur d'être à jour et à l'employé de maintenir ses droits en matière de sécurité sociale, a indiqué hier un communiqué de l’agence. Le sondage via le site «www.cnas.dz» est opérationnelle. Un questionnaire est mis à leur disposition, dans lequel sont portées des questions objectives, réparties en quatre rubriques, relatives, notamment aux périodes non réglées en matière des cotisations, au nombre d'employés concernés par les décrets exécutifs 69 et 70/20, notamment le congé exceptionnel.