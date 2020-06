Eclairage : Cap sur l’autosuffisance

L’industrie pharmaceutique est un élément important dans le système de santé et repose sur la recherche et le développement. Secteur économique stratégique, source de richesse indéniable, notre pays est appelé à la développer afin de réduire la facture des importations, très budgétivore, afin de mettre fin progressivement à la dépendance à l’égard des laboratoires et des firmes étrangers extrêmement coûteuse. C’est une priorité qui conditionne notre développement économique. C’est aussi une question de sécurité sanitaire nationale au même titre que la sécurité alimentaire. Le chef de l’État, conscient de l’enjeu et des défis à relever dans ce domaine, a pris la décision de créer une agence nationale de la sécurité sanitaire, avec pour mission principale la restructuration totale du secteur de la santé dotée d’un pouvoir de décision et de prospection. De surcroît, au regard de l’évolution des indicateurs démographiques, les mutations socioéconomiques vont accroître nécessairement la demande interne en matière de médicaments, l’éventail des soins de santé ira en s’élargissant. Autant de facteurs qui légitiment un souci majeur de promotion urgente d’une industrie pharmaceutique nationale fondée sur un triptyque impliquant le gouvernement, les fabricants algériens et les partenaires étrangers.

Cela passe par une orientation qui privilégie une production locale de médicaments innovante, diversifiée, basée notamment sur la maîtrise des biotechnologies, le savoir-faire et le professionnalisme. Le plan d’action initié par le gouvernement a pour but de parvenir à dynamiser l’industrie pharmaceutique, à produire de la richesse, à garantir les médicaments à tous les Algériens, à améliorer la couverture des besoins des malades, à assurer un meilleur accès aux innovations thérapeutiques, une fiabilité de la qualité des produits, ainsi que la mise en place d’une utilisation rationnelle du médicament. Le Président Abdelmadjid Tebboune a rappelé, au cours du dernier Conseil des ministres, la nécessité de couvrir, autant que faire se peut, les besoins nationaux et de passer à l’exportation, notamment en direction du marché africain, du reste très vaste, qui nécessite de se lancer dans une stratégie de coopération et de partenariat audacieuse en direction de ce continent.

Il a ordonné le soutien de l’entreprise publique Saïdal pour qu’elle retrouve sa place dans la production pharmaceutique, qu’elle puisse garantir son rang de pionnier dans la production pharmaceutique nationale, se régénérer pour passer à une nouvelle étape qualitative. Le chef de l’État a chargé, dans ce sens, le ministre de la Communication de faire connaître les efforts consentis dans le domaine de la production des médicaments et du matériel médical en Algérie. Désormais, la volonté politique existe, elle se décline à travers une stratégie qui se veut pragmatique et coordonnée, notamment avec les opérateurs locaux et internationaux. Toutes les conditions sont réunies pour que l’Algérie parvienne à l’autosuffisance en médicaments et ambitionne un rôle d’acteur majeur à l’échelle régionale et continentale.

M. Bouraib