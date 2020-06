Commentaire : Dynamiser la relance

Améliorer la croissance et privilégier des indicateurs de croissance à long terme, voilà l’idée qui sous-tend les réflexions en matière de politique économique. C’est l'un des principaux défis auxquels est confronté l’Algérie. C'est vrai, le pays n’a pas encore réussi à diversifier son économie. Mais pour de nombreux analystes, à terme, la réalisation du programme de réformes, annoncé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, débouchera sur une modification en profondeur de l’économie algérienne. Bien sûr, les commentaires qui ont fleuri après l’annonce faite par le Président Tebboune, du lancement d'un Plan de relance économique, ont été dithyrambiques. Mais l’attente était bien réelle et légitime. Il n’y a plus de temps à perdre. Le gouvernement d'Abdelaziz Djerad est d’ores et déjà descendu dans l’arène pour prendre les choses en main. La société, elle, attend des réformes profondes et accélérées, susceptibles de changer radicalement le quotidien. Les jeunes caressent toujours l’espoir d’être impliqués dans la réalisation de ces grands chantiers et souhaitent bénéficier des avantages sociaux qu’ils induiront ; un emploi, un logement et un salaire qui leur permette de vivre dignement. Aussi malgré une conjoncture économique internationale difficile, nombreuses sont les économies qui tournent au ralenti, le pays est appelé à s'assurer une situation macroéconomique solide. Certes, l’économie algérienne reste, très dépendante du secteur des hydrocarbures, qui représente encore, à lui seul, le gros du PIB, mais des évolutions sont possibles par le développement des secteurs vitaux de l'économie comme l'industrie et l’agriculture. Il est donc essentiel que l’économie algérienne se diversifie pour avoir une croissance plus équilibrée et moins dépendante des fluctuations du prix du pétrole. Dans ce climat de double crise sanitaire et pétrolière, l’Etat algérien doit se positionner de façon à consolider les acquis et ouvrir de nouvelles pistes pour diversifier l’économie, accélérer le développement économique et continuer à réduire le taux de chômage. Cela pour l'essentiel servira de rampe de lancement pour le développement d’un climat de confiance qui encouragera les investissements domestiques et favorisera la venue des investisseurs étrangers. Le pays est à l’heure d’un rendez-vous historique face à l’immense espoir que suscite le lancement du Plan de relance proposé par le Président Tebboune. La société aspire au développement et tous les regards, notamment ceux des jeunes, se tournent maintenant vers le gouvernement en place. Ce que l’on attend de ces dirigeants c’est surtout de comprendre les aspirations d’une jeunesse ambitieuse et impatiente. Mais, en mesure d’impulser le progrès et d’en bénéficier. Pour sa part, le Président Tebboune, tout en prenant la mesure de la tâche qui l’attend, a multiplié les signaux destinés à démontrer qu’il est toujours attentif au regain de demande d’amélioration des conditions de vie, émanant des jeunes, en particulier. Il a fait de l’emploi une de ses priorités absolues. Ainsi, l’implication et l’inclusion des jeunes peuvent, a fortiori, être bénéfiques à la cohésion et à l’économie algérienne. Il y a également les femmes qui ont partagé les souffrances et le rêve d’une Algérie indépendante et prospère. Aussi, en plus des réformes de l’Etat portant révision de la Constitution, les obligations en matière d’éducation et de santé, la réforme de la justice et la libération du pays de toutes ses pesanteurs, particulièrement sociales, tout comme il s’agit de bannir les passe-droits, l’injustice pour qu’enfin l’Algérie puisse envisager un véritable destin d’une nation moderne. En ce sens, la modernisation de l’économie est un défi de taille en termes de transparence et de bonne gouvernance au niveau des institutions et dans la manière dont les règlements et lois seront désormais appliqués. Et maintenant que le cadre général est établi, la mise en œuvre incombe, en partie, à tous les acteurs de la société, pour lesquels le programme de réformes ouvre d’extraordinaires possibilités pour faire valoir pleinement leur créativité et leur dynamisme, dans un pays qui ambitionne à une croissance vigoureuse.

Farid Bouyahia