Foncier industriel : Mettre fin aux dérives

D’une promesse électorale, à un engagement présidentiel. Le chef de l’Etat, qui vient de présider un Conseil des ministres, tenu dimanche dernier par visioconférence, a relevé l’urgence d'accélérer l'assainissement du foncier industriel à travers la création d’agences dédiées à la gestion du foncier dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et de l’urbanisme.

Depuis de longues années, ce dossier a constitué un obstacle pénalisant, voire une boîte de Pandore. Son assainissement est aujourd’hui impératif pour «révolutionner le secteur industriel». Le ministère de tutelle a annoncé, à la mi-février, la préparation de nouveaux textes juridiques destinés à assainir et rationaliser la gestion du foncier industriel. Des textes permettront de définir les modalités d'octroi et de gestion des assiettes foncières destinées aux projets d'investissement. M. Ferhat Aït Ali Braham, premier responsable du secteur, avait averti que toute assiette foncière industrielle attribuée dans le cadre de la concession et non exploitée sera récupérée par les services de chaque wilaya, afin de pouvoir les attribuer aux investisseurs capables de réaliser des projets sur le terrain. L’octroi du foncier industriel, avait-il promis, serait soumis, lui aussi, à «un cahier des charges clair qui ne permettra pas de dérives, ni de la part des agences foncières, ni d’intrusion d’autres segments de l’État dans leur pouvoir de décision». A ce sujet, pour Samiha Hanène Khouadjia, de l’université de Biskra, des mesures sont nécessaires pour atteindre l’objectif assigné. Il est question de l’adoption d’une politique foncière à long terme, claire et cohérente loin de la versatilité de la législation. L’universitaire relève également la définition du mode de concession de gré à gré comme «mode exceptionnel» selon des critères bien définis, tout en rendant publiques toutes les décisions d’attribution de concessions de terrains industriels. A ses yeux, s’impose également «la limitation des prérogatives du wali concernant les décisions d’attribution des lots industriels en assurant, la participation de l’ANIREF et des membres de la société civil, à nombre égal, avec les membres des administrations publiques, tout en assurant la transparence des décisions et des conditions d’attribution». S’ajoutent l’accélération du recensement et la régularisation juridique et administrative de tous les actifs industriels (terrains et bâtis), le règlement de la situation juridique des lots de terrains en désamorçant la situation conflictuelle entre les droits des anciens propriétaires et les éventuels investisseurs du foncier. Rappelons par ailleurs que l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière vient de rendre public sa note de conjoncture du foncier industriel pour l’exercice 2018. Cette dernière fait ressortir que durant l’année 2018 les conservations foncières des 46 wilayas ont enregistré 640 transactions. Ce volume des biens mutés est en diminution de 65 transactions par rapport à l’année 2017, ce qui donne une baisse 9,2%.

Fouad Irnatene