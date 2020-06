Béjaia : Inquiétudes

Les commerçants de Bejaia dans diverses activités touchées par la fermeture pour prévenir la propagation de l’épidémie du coronavirus ont organisé dimanche dernier un rassemblement devant le siège de la wilaya pour exiger l’ouverture de leurs commerces. Ils étaient très nombreux à exprimer leur inquiétude face à l’arrêt de leur activité avec les conséquences du confinement sanitaire. Ils réclament un arrêté du wali les autorisant à procéder à la réouverture de leurs commerces et à défaut, exigent une mesure d’accompagnement financière pour faire face aux charges qu’ils ne peuvent plus supporter et qui concernent les loyers des locaux ainsi que le paiement des charges d’impôts, d’assurances et les redevances électriques. Devant cette situation les commerçants protestataires se demandent pourquoi les superettes, quincailleries, boulangeries et boucheries ont été autorisées à ouvrir qu’une grande partie ne respecte pas les mesures sanitaires alors que les cafés, restaurants, magasins d’habillements et autres ont été contraints de fermer et s’engagent à assurer la distanciation et le port de la bavette pour les clients». Une délégation a, par la suite, été reçue par le wali qui a pris note des inquiétudes exprimées et s'est engagé à transmettre leurs doléances et leurs propositions aux autorités du pays.

M. Laouer