Tizi Ouzou : Les commerçants tirent la sonnette d’alarme

Après plus de deux mois de fermeture dans le cadre de la prévention contre la propagation de la pandémie du Coronavirus, les commerçants et artisans de Tizi-Ouzou commencent à exprimer leur inquiétude face à cette situation. Des appels à la reprise de l’activité commerciale se sont multipliés ces jours-ci à travers la wilaya où les effets négatifs de la fermeture des commerces commencent à être ressentis par la majorité des commerçants et artisans qui ont d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme à travers le bureau de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA). Dans une déclaration adressée au wali et au ministre du Commerce, l’UGCAA a indiqué qu’il est désormais impossible de maintenir cette mesure de fermeture de commerces sans que leurs propriétaires ne soient rassurés par des mesures concrètes en leur faveur. «Depuis le début du confinement, de nombreux commerçants et artisans dont les commerces étaient fermés nous ont saisis pour nous informer qu’ils sont pénalisés par cette situation», a écrit cette organisation professionnelle dans sa déclaration, en rappelant les différentes charges, dont les loyers, les impôts et les cotisations sociales.

A ces charges, il faut ajouter les salaires des employés qui se trouvent de fait sans ressources.

L’UGCAA a demandé au wali de «trouver des solutions en urgence à cette situation» non sans insister sur la nécessité du respect strict des mesures de protection. La demande de l’UGCAA quant à la nécessité de lever le confinement sur l’activité commerciale et artisanale est soutenu par la Chambre du commerce et d’industrie Djurdjura qui plaide en faveur de la réouverture de ces commerces tout en obligeant les commerçants à respecter scrupuleusement toutes les mesures barrières contre la propagation de la pandémie du coronavirus.

Bel. Adrar