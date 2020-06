Mouvement associatif : L’ANEJ et l’APOCE se félicitent des décisions du président de la République

Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné l’élaboration d’une liste nominative des associations éligibles au statut d’association d’utilité publique en reconnaissance à leurs contributions sur le plan national.

Il s’agit particulièrement des organisations qui ont joué un rôle essentiel durant la crise sanitaire du coronavirus en termes de collecte et de distribution des dons en faveur des citoyens, renforçant ainsi les valeurs de solidarité. Réagissant à cette décision, le président de l’Association nationale des échanges entre jeunes (ANEJ), a exprimé sa satisfaction suite à cette décision. «Il s’agit là d’une action qui va donner de l’espoir au mouvement associatif. Nous saluons la décision du président de la République qui distingue la société civile active», s’est félicité Ali Sahel.

Il a rappelé que son association a travaillé d’arrache-pied avec le milieu hospitalier en procédant à des désinfections, des confections de consommables et en soutenant les malades et le corps médical. Poursuivant ses propos, il a émis le souhait que l’ANEJ figure dans cette liste pour récompenser ses bénévoles qui ont fait des sacrifices importants pour le bien public et dans l’intérêt du pays. «L’impact d’une telle reconnaissance est très important sur le plan moral et cela renforce la notion du mérite et démontre que le travail paye toujours», a-t-il fait savoir, avant d’affirmer que ce statut permettra notamment d’encourager les autres associations à faire de même et à s’investir au profit exclusif de l’intérêt général, et de conclure : «C’est par la conjugaison de tous les efforts que l’on peut arriver à faire de grandes choses. La mobilisation de l’ensemble des énergies de la nation est fondamentale pour faire avancer l’Algérie dans le monde contemporain». Pour sa part, le président de l’Association de protection et d’orientation du consommateur (APOCE) estime que la décision du président de la République portant élaboration d’une liste des associations éligibles au statut d’association d’utilité publique en reconnaissance à leurs contributions sur le plan national va, sans doute, donner un soutien moral à l’ensemble des organisations actives.

«Nous considérons que le statut d’utilité publique va permettre aux associations activant sur le terrain d’avoir plus de marge de manœuvre et de renforcer, par voie de conséquence, notre travail collaboratif avec les pouvoirs publics», nous a déclaré Mustapha Zebdi. Il a émis le souhait que l’APOCE figurera sur cette liste eu égard à son implication quotidienne au sein de la société pour défendre les consommateurs.

«Nous souhaitons y figurer non pas pour des considérations financières car nous n’avons pas été subventionnés par le Trésor public mais nous voulons cette reconnaissance pour avoir plus de facilités sur le terrain», a-t-il précisé, avant de noter que le statut d’association d’utilité publique permettra de lever certaines difficultés et permettra d’appliquer, dans certaines wilayas, la feuille de route de son organisation dans de meilleures conditions et ce, au bénéfice exclusif des consommateurs.

Enfin, le président de l’APOCE a estimé que ce type de distinction constituera pour les bénévoles une récompense morale très importante de ses efforts et démontrera que le travail acharné paye toujours.

Les deux associations approuvent totalement le fait que l’association Iqra soit reconnue d’utilité publique dans la mesure où elle a grandement contribué aux campagnes d’alphabétisation et que sa présidente, Aïcha Barki soit décorée à titre posthume.

Sami Kaïdi