Prochaine rentrée universitaire prochaine : Réception de 400 places pédagogiques à Aïn Témouchent

La wilaya d’Aïn Témouchent entend réceptionner dès la rentrée universitaire prochaine un projet de 400 places pédagogiques au profit du Centre universitaire Belhadj Bouchaïb, a-t-on appris auprès de la direction des équipements publics qui en assure le suivi.

Le projet de réalisation de 400 places pédagogiques, qui fait partie du programme des 2.000 prévus au Centre universitaire Belhadj-Bouchaïb d’Aïn Témouchent, enregistre un taux d’avancement «appréciable» des travaux pour être livré au secteur de l’Enseignement supérieur à la prochaine rentrée universitaire, a indiqué le directeur de wilaya des équipements publics, Belkheir Houari.

Les 1.600 places pédagogiques du programme sus-indiqué ont été réceptionnées durant les trois années précédentes au profit du Centre universitaire d’Aïn Témouchent et il ne reste que la tranche de 400 places pédagogiques dont la réception est programmée pour la rentrée prochaine, a souligné le même responsable.

Pour sa part, le directeur du Centre universitaire d’Aïn Témouchent, Abdelkader Ziadi, a indiqué que les 400 places pédagogiques seront consacrées au profit de l’Institut de littérature et langues qui connaît une tension en matière d’infrastructures. Le Centre universitaire d’Aïn Témouchent Belhadj-Bouchaïb dénombre actuellement 11.452 entre étudiants et étudiantes répartis à travers quatre instituts.