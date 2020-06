Traduction du coran en tamazight : Les Précisions du HCA

En réaction à l’article publié dans notre édition du 1er juin, en page 13, intitulé Relance du projet d’exégèse du Coran en tamazight, le Haut-commissariat à l’Amazighité tient à préciser que «le travail de traduction du sens du Coran est confiée à une équipe pluridisciplinaire et non pas au cheikh El Hadj Tayeb. Le HCA précise que «ce dernier est l’auteur d’un autre travail similaire dans l’objet et la forme mené à titre individuel».

«Le travail initié par le HCA est totalement différent de celui réalisé par M. Si Hadj Mohand Tayeb» tel que cité dans notre papier paru hier. «L’initiative du HCA reste un projet institutionnel porté par un groupe mixte institué à cet effet», conclut le communiqué.