Meziane Meriane, président du SNAPEST : «Tout est fin prêt pour la tenue du BAC en septembre»

A quelques mois du Baccalauréat, reporté à la troisième semaine du mois de septembre prochain en raison de la pandémie de Coronavirus, El Moudjahid s’est entretenu avec le président du Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique, Meziane Meriane, pour faire le point :



El Moudjahid : Les épreuves du baccalauréat auront finalement lieu en septembre. Comment les lycéens ont accueilli cette nouvelle ?

Meziane Meriane : Il faut signaler qu’il n’y a pas d’autre choix car la pandémie de coronavirus ne permet pas d’organiser l’examen avant cette date arrêtée par les pouvoirs publics. Nous avons suggéré que cela se passe à la fin du mois de septembre pour remettre les élèves dans le bain pédagogique, nous comptons accueillir, si la situation le permet, les élèves au début du mois de septembre tandis que l’examen aura lieu à la fin du mois. Pour répondre à votre question, les élèves ne sont pas inquiets car l’examen ne portera que sur le premier et les deuxième trimestres. Ainsi, je suis persuadé que les résultats pourront être très satisfaisants car les lycéens bénéficient de temps pour réviser et retravailler leurs cours en profondeur. D’ailleurs, d’après nos retours, certains d’entre eux préparent déjà avec assiduité l’examen.



Quid de la préparation du personnel de l’Education nationale ?

En ce qui concerne le personnel de l’éducation nationale, je peux vous assurer qu’il est prêt. Par conséquent, il suffit de convoquer le personnel et tout se fera très rapidement. L’ensemble des conditions sont réunies pour la bonne gestion de cet événement annuel. Sur un autre registre, l’Office national des examens et concours possède une banque de sujets et a eu le temps de pencher davantage sur le sujet.



Quelle est la principale préoccupation du personnel susmentionné ?

Pour être franc, la principale préoccupation pour le personnel de l’Education nationale sera de pouvoir assurer et de garantir le maximum de sécurité sanitaire aux élèves. Dans la mesure où la pandémie n’est pas vaincue d’ici à septembre, cela compliquera l’organisation des épreuves. Toutefois, il ne faut pas avoir peur car nous avons travaillé sur différents scénarii et nous avons prévu des mesures drastiques supplémentaires contre le coronavirus au cas où. A cet effet, nous avons prévu plus de salles pour mettre le moins d’élèves possible par classe et nous avons, par ailleurs, fait appel à un plus grand nombre de surveillants.



Dans ce contexte particulier, y aura-t-il des sessions de soutien et de renforcement ?

Si une véritable décrue de la pandémie est confirmée dans les prochains jours, je pense que le mois d’août sera mis à profit pour rouvrir certaines classes au profit des élèves volontaires afin de faire un ultime entrainement avant le jour J. Ces sessions permettront de revoir de fond en comble le programme et d’assurer à nos élèves une réussite à l’examen ainsi que dans leur scolarité post bac.



La nouvelle chaîne El-Maarifa est un nouveau jalon dans la diffusion du savoir. Pensez-vous qu’elle va apporter une plus-value et aider les élèves ?

C’est une action extrêmement positive qui a été accueillie très favorablement. Le lancement de cette chaine vient répondre à une ancienne demande de notre part pour renforcer la diffusion du savoir, notamment au profit des classes défavorisées ; je tiens à souligner qu’El-Maarifa TV est une extraordinaire opportunité pour renforcer l’égalité des chances et donner le goût du savoir et de la connaissance à nos enfants.



Un conseil à donner ?

Nous vivons actuellement une période qui n’est pas facile. Cependant, le citoyen peut jouer un rôle prépondérant pour combattre la propagation du coronavirus. Ainsi, j’appelle les citoyens et les parents d’élèves à respecter les règles de distanciation sociale pour que notre pays puisse revenir à une vie normale et permettre à nos enfants de pouvoir revenir sur les bancs de l’école. Il en va de leur avenir. Ainsi, j’appelle le plus grand nombre à écouter scrupuleusement nos spécialistes pour la préservation de la santé publique. Je me tourne, enfin, vers les lycéens pour leur dire de ne pas stresser car le baccalauréat est un examen et non un concours.

Sami Kaidi