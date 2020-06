Inspecteurs de l’éducation nationale : Organiser le baccalauréat à la première semaine de septembre

Le Syndicat national des inspecteurs de l’éducation appelle la tutelle à avancer la date de l’examen du baccalauréat à la première semaine de septembre prochain et propose de limiter les épreuves aux matières essentielles, tout en adoptant une autre formule pour calculer la moyenne annuelle des matières secondaires.

Dans un communiqué dont El Moudjahid détient une copie, le SNIE estime que la rupture pédagogique pour une longue durée (de mars à septembre) et les vacances ouvertes en raison de la crise sanitaire a transformé tous les candidats en candidats libres, ce qui aura des conséquences désastreuses sur leurs résultats et le taux de réussite de l’examen. Il a également souligné la nécessité de revenir au système de travail à deux shifts afin d’alléger la surcharge des classe à la prochaine rentrée.

L’Organisation syndicale a appelé le ministère de l’Education nationale à réfléchir à un plan qui exclut toute prise de décision de façon improvisée et non étudiée, à commencer par la promulgation de textes organisationnels pour modifier le calendrier des vacances scolaires. Il s’agit de mettre en place un plan de révision et de rattrapage, de même que les textes relatifs aux modalités de calcul des moyennes de passage aux classes supérieures, insistant sur la tenue des conseils de fin d’année scolaire, seuls habilités à décider du passage et de l’orientation des élèves.

Compte tenu de la persistance de la situation épidémiologique et de l’absence de vaccin contre le Covid-19, le Syndicat estime nécessaire de planifier l’adaptation avec l’épidémie et appelle la tutelle à élaborer un plan concerté qui comprend des mesures préventives pour organiser les examens scolaires et la prochaine rentrée des classes.

«Ceci ne peut se faire qu’à travers la multiplication du nombre de centres de déroulement d’examen et des centres de correction afin de réduire la pression et d’assurer la distanciation sociale», est-il indiqué. Il s’agit également d’adopter le système à deux équipes pour la scolarité des élèves en vue de réduire la surcharge dans les salles de classe et d’établir un plan d’enseignement en classe, explique la SNIE.

Il suggère d’adopter, à la prochaine rentrée, le système de présence pour les matières essentielles et l’enseignement à distance pour les matières secondaires pour chaque filière, qui sera appuyé par la distribution des publications et des cours interactifs en ligne, à condition que les devoirs et les évaluations incluent toutes les matières en tat que mesures préventives jusqu’à l’amélioration de la situation sanitaire.

En ce qui concerne le BEM décalé à la deuxième semaine de septembre prochain, le Conseil des lycées d’Algérie considère illogique et déraisonnable que le sort des élèves de quatrième année moyenne, qui ont obtenu des taux égaux ou supérieurs à 10 sur 20 au cours des deux premiers trimestres (le minima pour passer au lycée) soit hypothéqués alors que la moyenne d’admission dans cet examen peut même ramenée à 9/20.

M. Abdelkader Djaafri, cadre syndical du CLA, appelle à cet effet le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à intervenir pour résoudre le problème et libérer les élèves, qui sont nombreux a souffrir de l’anxiété et des pressions psychologiques. Il n’estime que les circonstances exceptionnelles imposées la pandémie du Covid-19 «nécessitent plus de flexibilité». «C’est le cas également des élèves concernés par les examens du brevet d’enseignement moyen», a-t-il affirmé.

Salima Ettouahria