Compétences algériennes à l’étranger : Création d’un portail électronique

Le secrétaire d'Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l'étranger, Rachid Bladehane, a annoncé, hier à Alger, la création d’un portail électronique pour l’inscription de plus de 25.000 experts algériens à l’étranger et ce, en vue de leur intégration à «l’effort national visant le développement du pays». Lors d’un exposé présenté devant les membres de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de l'émigration à l’APN, présidée par Abdelkader Abdellaoui, président de la Commission, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, M. Bladehane a dit avoir présenté au gouvernement le programme d’action de son département ministériel chargé des affaires de la communauté algérienne établie à l’étranger et œuvrer à l'intégrer à «l’effort national visant le développement du pays», faisant état de «plus de 25.000 experts algériens établis à l’étranger spécialisés dans plusieurs domaines, notamment la médecine et les technologies modernes».

M. Bladehane a précisé, en outre, que « ces experts ont exprimé leur disponibilité à contribuer à l’effort national visant le développement du pays». Evoquant le secrétariat d’Etat chargé de la Communauté nationale établie à l'étranger, M. Bladehane a souligné que «sa création reflète l’intérêt affiché par l’Etat à cette communauté constituant un appui au processus national pour l’orientation de l’Algérie vers ce nouveau mode de synergie et d'interaction entre la communauté algérienne à l’étranger et le gouvernement», ajoutant que cet intérêt «découle de la profonde conviction du président de la République de l'importante intégration de cette communauté à l’effort national visant le développement du pays».