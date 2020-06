Réouverture des mosquées en Arabie saoudite : Des masques et pas d’ablutions

Des fidèles, masqués, ont afflué dimanche dans les mosquées saoudiennes, qui ont rouvert dans tout le royaume sauf dans la ville sainte de La Mecque, après plus de deux mois de fermeture en raison de la pandémie du coronavirus.

En application des strictes règles de distanciation, les fidèles ont dû se plier à certaines consignes, comme apporter leur tapis de prière et se tenir à plus de deux mètres les uns des autres. Ils ont également dû réaliser leurs ablutions chez eux,

et non dans les mosquées. Les mosquées ont reçu l'ordre d'éviter tout attroupement et de ne pas distribuer de nourriture, boissons, encens et brindilles de «miswak» utilisées pour nettoyer les dents, a ajouté le ministère. L'Arabie saoudite a fermé les mosquées pendant plus de deux mois pour limiter la propagation du virus. Les vols intérieurs ont également repris dimanche avec une centaine de vols prévus selon les médias locaux. Le ministère de l'Intérieur a déclaré qu'il commencerait à assouplir les restrictions de manière progressive, avec une levée du couvre-feu dans tout le pays — sauf à La Mecque — entre 6h00 et 20h00 (heures locales) jusqu'au 20 juin.Le royaume doit lever entièrement les restrictions à partir du 21 juin. A La Mecque, le couvre-feu sera levé entre 6h00 et 15h00 jusqu'au 20 juin, avant d'être réduit de cinq heures supplémentaires.