Un guide destiné aux parents : Protéger les enfants des dangers du web

Un guide de protection des enfants contre les dangers du web destiné aux parents, tuteurs et éducateurs, sera lancé incessamment, a annoncé hier le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar.

«C'est un guide, en ligne, de vulgarisation, élaboré par le ministère et destiné aux parents pour les sensibiliser contre les risques liés à l'usage d'Internet par leurs enfants et les familiariser au jargon qu'utilisent ces enfants sur la toile», a précisé le ministre, en marge d'une cérémonie annonçant les résultats du concours de composition épistolaire pour les enfants, organisé à Alger. Il a souligné que le guide présente aussi «les vulnérabilités caractérisant les enfants, les risques encourus par ces derniers sur Internet et enfin le cadre juridique algérien régissant la protection des enfants, en général, et leur protection en ligne, en particulier».

De son côté, Mouloud Leham, directeur général de la Société de l'information au ministère de la Poste et des Télécommunications, a expliqué que ce guide a été élaboré «de façon réfléchie et pensée, s'appuyant sur des expériences d'enfants algériens».

Le document sera publié sur le site internet du ministère de la Poste et des Télécommunications, ainsi que sur les sites web des institutions (comme le ministère de l'Éducation nationale) et organes concernés par l'enfance (comme l'organe national de promotion et de protection de l'enfance).