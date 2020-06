Droits de l’enfance : Premier document juridique en version amazighe

Le Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA) a mis à la disposition du grand public, le premier document juridique en version amazighe dédié aux droits de l'enfance, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance célébrée le 1er juin de chaque année, a indiqué hier un communiqué de cette instance.

L'objectif de cette publication est de «sensibiliser l'opinion publique à la cause de la protection de l'enfance et de leurs droits», souligne le HCA, précisant que «cet effort de traduction vers tamazight de la loi 12-15 du 15 /7/2015 est réalisé par deux universitaires consultants du HCA, en l'occurrence MM. Mokrane Chikhi et Nabil Mehdioui».

«Il est édité par l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE), en collaboration avec le HCA, et désormais disponible en support imprimé et en numérique (téléchargeable en PDF sur le site du HCA /Rubrique bibliothèque numérique) : www.hcamazighite.dz», ajoute la même source.