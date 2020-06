Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle : Réflexion sur une stratégie post-Covid-19

Les conclusions et recommandations ont été transmises au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le 25 mai dernier, a indiqué à El Moudjahid, le président de cette importante manifestation, M. Mestari Djilali, chercheur au CRASC.

À ce propos, notre interlocuteur a fait savoir que ce document comprend un rapport préliminaire élaboré en coordination avec la conférence régional des universités de l’Ouest et qui se veut un point de situation et des recommandations pour une stratégie post-Covid19.

«Ce document d’une centaine de pages a vu la participation d’une soixantaine de chercheurs permanents et associés du CRASC. Ce travail a évoqué les questions de la ville, de la pandémie, des inégalités sociales, de l’aspect psychologique, de la citoyenneté et d’autres thématiques autour de l’école et de l’enseignement supérieur», dit-il. «Le 2e rapport sur lequel nous travaillons actuellement s’inscrit, à son tour, dans la continuité du premier, mais il est essentiellement basé sur des enquêtes socio-anthropologiques. Une enquête a été lancée à Souk Ahras par des équipes de recherche sur place, une autre à Blida réalisée avec les malades, les familles et jeunes sur l’impact des mesures décidées par l’État parallèlement à la mise en place du confinement», ajoute-t-il.

«La troisième enquête a été réalisée à l’Ouest sur le rapport du citoyen à la ville et sur l’enseignement à distance. À cela s’ajoute un travail sur la question de l’économie sociale et la solidarité que nous allons réaliser d’ici fin juin 2020», a souligné le responsable.

Il a ajouté que l’échange international, à travers le premier colloque virtuel international, sera intégré dans le 2e rapport, avec la collaboration des chercheurs d’autres pays, dont l’Angleterre, l’Italie, la France et l’Espagne, dans le cadre des échanges d’expériences sur la question.

Seront organisées des sessions sur les outils et les modalités d’analyse de cette pandémie et leur interprétation au plan sociologique et anthropologique, ainsi que sur les questions liées à la ville, à l’économie, à l’enseignement et aux systèmes de formation pendant la crise sanitaire. À cela s'ajoutent l’impact psychologique et la question culturelle, à savoir le discours religieux, la culture populaire et traditionnelle où comment la pandémie a été évoquée dans cette période, à travers notamment des textes de la poésie du melhoune, entre autres, a-t-on expliqué.

Le président de cet évènement a précisé, par ailleurs, que ce colloque constitue une première expérience virtuelle via les réseaux sociaux. Des présentations sous forme de vidéos seront diffusées via une plateforme Youtube et les pages Facebook du CRASC et de ses partenaires.

Le premier colloque virtuel international sur la société et la pandémie verra la participation d’une trentaine de chercheurs de différents pays dans diverses spécialités. Outre l’Algérie, il s'agit de l'Arabie saoudite, du Liban, de l'Angleterre, de l'Italie, de la France, de la Turquie, de la Tunisie, du Maroc, de l'Égypte, de l'Irak, des Émirats arabes unis et de la Jordanie.

Cette manifestation est organisée en partenariat avec le Centre Faailoune de recherche en anthropologie et sciences humaines et sociales de Batna.

Amel Saher