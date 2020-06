Photos de malades publiées sur Facebook : La direction de la santé de Bordj Bou Arreridj actionne la justice

La direction de la santé de la wilaya de Bordj Bou Arreridj a décidé d’ester en justice des personnes détentrices de pages Facebook qui ne respecteraient pas la vie privée des malades et du personnel médical et qui diffusent des photos.

Elles ont même divulgué les noms de certains malades porteurs du Coronavirus leur causant un préjudice moral ainsi qu'à leurs familles. La direction de la santé a créé une page Facebook pour informer les usagers et insiste sur le respect du secret médical et souligne également l’obligation de se conformer aux règles d’usage lors des visites aux structures de santé. Ces dernières sont filmées sans autorisation des autorités compétentes, indique la même source qui rappelle les dispositions de la réglementation en vigueur ajoutant que des déclarations des malades et du personnel de la santé sont enregistrées sans raison valable.

F. D.