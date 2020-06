Justice et confinement sanitaire : Les tribunaux s’adaptent

Reprise graduelle de l’activité judiciaire dans les tribunaux et les cours en application de la note du ministère de la Justice du 13 mai relative à la reprise des audiences civiles et administratives au niveau des tribunaux, les cours et les tribunaux administratifs.

Les portes d’entrée du tribunal Abane Ramdane de Sidi M’Hamed ont été ouvertes hier, mais l’accès est interdit aux citoyens sauf ceux convoqués dans le cadre de l’instruction judiciaire. Les policiers devant l’entrée veillent au respect des règles de prévention sur instruction du procureur de la république qui suit de près la situation. Seuls les avocats sont autorisés à y accéder. Le port de la bavette est obligatoire. A l’extérieur, des justiciables, en quête de renseignements, se bousculent devant la porte : «On m’a informé de la reprise des procès et je n’ai pas constitué d’avocat», a insisté un jeune homme poursuivi dans une affaire de Coups et blessures volontaires. La policière le rassure sur le report systématique des affaires civiles.

La mère d’un détenu a tenté vainement de voir le procureur de la République. «Les audiences sont suspendues», lui a précisé le policier mais elle insistait : «On a rendu le verdict et son avocat n’était pas présent. Je dois au moins introduire un appel», a-t-elle dit, presque en pleurs. Le policier rétorqua : «Les guichets sont fermés. Revenez après le 14 Juin. Votre avocat peut se renseigner et faire les procédures».

Les agents de l’ordre sont dépassés par les demandes d’orientation et de renseignements des citoyens. A l’intérieur du tribunal, une ambiance particulière régnait en cette journée et pour cause la programmation d’un procès dans le cadre des grandes enquêtes sur la corruption. Il s’agit de l’affaire du Pdg de SOVAC, Mourad Eulmi. Les avocats de la défense sont déjà sur place, mais à l’extérieur aucun dispositif sécuritaire particulier n’a été mis en place. «Les détenus ne seront pas transférés en raison des mesures préventives du Coronavirus», a expliqué un avocat.

La salle d’audience qui devrait abriter le procès a été adapté au confinement sanitaire et un écran géant a été connecté à l’établissement pénitentiaire d’El Harrach. Le recours à la visioconférence lors du confinement sanitaire dans les procédures judiciaires est une première dans les grand procès de corruption. Plusieurs procès ont eu lieu par visioconférence depuis la prison au tribunal correctionnel, a-t-on précisé.

Le ministère de la Justice a reconduit les mesures préventives contre le coronavirus en apportant quelques modifications, parmi lesquelles la reprise des audiences civiles et administratives au niveau des tribunaux, des cours et des tribunaux administratifs. Me Khadidja Meslem, avocate à la Cour d’Etat et membre de la commission de lutte contre la corruption, a constaté qu’il y a reprise d’audiences dans les tribunaux, suspendues à cause de la situation sanitaire. «Une reprise graduelle de certaines affaires civiles auxquelles les avocats se sont constitués.

Les affaires civiles ne nécessitent pas la présence des justiciables et se contentent de la présence des avocats, contrairement aux affaires pénales qui sont reportées. La note du ministère de la Justice vise à alléger la pression à venir dans les tribunaux, après le renvoi d’audiences». Elle relève cependant l’absence des greffiers dans certains services. «Seules les anciennes affaires sont examinées car il n’y a pas de nouvelles affaires inscrites. La problématique se pose dans les audiences de conciliation où les parties doivent être présentes.

Le report de ce genre d’affaires n’est pas du goût de plusieurs couples», a-t-elle dit. L’avocate a mis en avant le recours à la modernisation des procédures judiciaires pénales, ayant permis la continuité de l’activité judiciaire et du service public. «Les auditions visuelles des personnes en détention ou le recours à l’audition sur place, à l’intérieur de l’établissement par le magistrat instructeur chargé du dossier par souci du respect de la durée de la détention provisoire», a-t-elle soutenu. Toutefois, le jugement à distance est soumis à l’accord de l’accusé lui-même. «Dans certains cas, l’un des accusés refuse et le procès est systématiquement renvoyé. A cela s’ajoutent les coupures de connexion durant le procès à distance, si l'image est correcte, le son est médiocre. Il y a dans les échanges entre la prison et le tribunal, un certain décalage de la parole», a-t-elle déploré. Durant la période du 17 au 21 mai 2020, le taux des audiences pour les affaires civiles et administratives s’est élevé à 97,9% pour la justice ordinaire et 99% pour la justice administrative. Le communiqué du ministère ajoute que pendant la même période, 10.945 jugements et décisions civiles et 1.155 décisions administratives, qui ont été rendues, étaient gelés depuis le 16 mars 2020, en application desdites mesures.

«Le secteur compte, dans le cadre de sa feuille de route, assurer une large modernisation des outils de gestion», avait assuré, le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati.

Neila Benrahal