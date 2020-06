Concours international d’écriture de messages aux enfants : Abdelkader Boumaâza de Laghouat décroche le 1er prix

Le premier prix du concours international d’écriture de message enfants a été décroché par le jeune Abdelkader Boumaâza issu de la commune de Hassi Delâa (wilaya de Laghouat), a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de la Poste et des Télécommunications.

Boumaâza Abdelkader s’est vu décerner ce prix pour son message «La Paix» adressé au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Gutteres, l’appelant à faire prévaloir la paix de par le monde pour permettre aux enfants de vivre dignement.

Une réception en l’honneur du jeune lauréat a été organisée virtuellement au siège de la direction de la Poste et des Télécommunications de la wilaya de Laghouat via une visioconférence animée par le ministre du secteur, Brahim Boumzar, en compagnie du ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, et de la déléguée nationale à la protection de l’enfance et présidente de l’Organe national de protection et de promotion de l’enfance (ONPPE), Meriem Cherfi.

«Je suis très fier du niveau atteint par les enfants en termes de choix des thèmes de messages riches de sens, rendant l’espoir et semant les valeurs humaines et nationales», a affirmé le ministre de la Poste et des Télécommunications lors de la vidéoconférence.

M. Boumzar a souligné que «la Journée internationale de l’Enfance est célébrée cette année de manière virtuelle, en raison de la situation sanitaire exceptionnelle que traverse le pays».

Se félicitant de cette consécration, le ministre de l’Education nationale a indiqué, de son côté, que ce concours traduit la notion de l’émulation scientifique qui renforce les activités cognitives des enfants et jette les bases de la prospection de talents dans l’art épistolaire et du discours, en vue de les accompagner, de les orienter et les mettre sur la bonne voie».

Le 2e prix de cette compétition internationale est revenu à Dezzar Tassadit (wilaya de Tizi-Ouzou) pour son message en langue amazighe appelant à la prévention contre la pandémie du Coronavirus, alors que Nihal Laïssaoune (wilaya de Skikda), a reçu le 3e prix pour son texte en arabe traitant des épidémies et des fléaux sociaux et les voies permettant de s’en prémunir.