Le Professeur Madjid Tabti, chef de service pédopsychiatrie à l’EHS de Chéraga : «L’enfant doit connaître ses droits pour savoir se défendre»

L’Algérie a célébré, hier, la journée mondiale de l’Enfance. Une journée qui intervient cette année dans le contexte particulier marqué par la pandémie du Coronavirus et les mesures prises pour l’endiguer. Le confinement et les mesures de restriction ont eu des répercussions sur l’état psychologique de l’enfant.

Contacté par nos soins, le Professeur Madjd Tabti, chef de service pédopsychiatrie à l’établissement hospitalier spécialisé de Cheraga (Alger) a indiqué que la célébration de la journée mondiale de l’Enfant est particulière cette année, à l’instar des autres fêtes, avec diminution des activités nécessitant des regroupements et a mis en exergue les façons de protéger et de promouvoir les droits des enfants dans toutes les situations en générale, et dans cette crise sanitaire Covid-19 en particulier.

Il a évoqué les différents dangers qui peuvent guetter les enfants dans les circonstances liées à cette situation, ajoutant que ces dangers peuvent bafouer les droits des enfants.

Soulignant l’importance de la célébration de cette journée, le spécialiste y voit une belle opportunité pour insister sur l’importance pour les enfants de connaître leurs droits afin de se défendre le moment opportun. «Quand on parle à l’enfant, on s’adresse indirectement aux parents et à la société qui doivent offrir les conditions optimales pour qu’il connaisse ses droits et lui donner les moyens juridiques de les défendre », a-t-il estimé.

Le président du Comité national de santé mentale a cité, entre autres, l’exposition des enfants au risque infectieux en respectant les mesures de protection, notamment le confinement illustré par les parents qui se baladent inutilement avec leurs enfants dans les rues et les marchés. «Ce danger atteint le droit à la santé physique des enfants. Ce droit est aussi compromis chez les enfants ayant des maladies chroniques et qui peuvent souffrir de la rupture de leur suivi suite au confinement avec diminution des activités de consultation du fait du manque de transport et de la non disponibilité des médecins et des services parfois transformés en unité du Covid-19», a-t-il expliqué tout en évoquant l’atteinte au droit de la protection suite à des cas de maltraitance physique ou psychologique d’enfants par des parents qui maîtrisent mal leur colère face aux difficultés inhérentes au confinement.

S’exprimant sur le droit à l’éducation, le Pr Tabti a rappelé que la pandémie a contraint la fermeture des écoles et jugé nécessaire de trouver des moyens pour motiver les enfants à continuer une activité scolaire à domicile de manière régulière et sérieuse, même minime. «Trouver le moyen pour motiver les enfants à continuer une activité scolaire à domicile »

Il a également souligné que le droit au jeu et aux loisirs est aussi un conflit avec le droit à la sécurité devant la persistance de la pandémie du coronavirus. «Les enfants n’ont plus accès aux aires de jeux et aux manèges, ne sortent plus dans les jardins. Nous avons abordé cet aspect à l’occasion de la fête de l’Aid où le jeu et les jouets prennent une importance particulière», a-t-il fait remarquer, insistant sur l’importance de trouver des alternatives pour donner aux enfants l’occasion de jouer en sécurité, à l’abri du risque de contamination.

Le praticien a, par ailleurs, évoqué le rôle du comité de santé de l’Organe national de protection et de promotion de l’enfance (ONPPE), installé en 2019, en application de son règlement intérieur qui stipule la création de plusieurs comités thématiques dans plusieurs domaines touchant à l’enfance (santé, éducation, affaires juridiques et société civil). «Le thème de la santé mentale a été choisi pour l’année 2019 puis prolongé pour 2020 du fait de son importance capitale», a-t-il souligné non sans préciser que la principale mission assignée à ce comité est de faire un état des lieux de la santé mentale des enfants en Algérie. «Le rôle du comité consiste à élaborer des recommandations aux pouvoirs publiques pour améliorer l’état de santé mentale des enfants. Il mène de façon permanente et régulière des actions sur le terrain de sensibilisation, de formation et de coordination entre les différents acteurs qui interviennent dans la santé mentale de l’enfant», a-t- ajouté.

Le Pr Tabti a confié que depuis le début du confinement en mars 2020, le comité a créé une cellule de crise dans le but d’accompagner les enfants et les adolescents ainsi que leurs parents pour une meilleure gestion des effets psychologiques néfastes de cette situation. «Les membres du comité ont été mis en contact permanent via le net, à travers un groupe Viber plus précisément, où des échanges fructueux d’information, de documentation et de réflexions ont été faits », a-t-il révélé. Il précisera que les membres étant pour la plupart des professionnels de santé (médecins, psychiatres, psychologues…) ont mis à disposition leurs numéros de téléphone personnels pour être contactés en permanence à travers un transfert des appels du numéro verts de l’ONPPE (11/11) vers le professionnel concerné en fonction du besoin. «Les spécialistes ont participé à la sensibilisation de la population sur les moyens de gérer le stress et d’éventuels troubles psychopathologiques des enfants et des adolescents à travers des émissions de télévision, de radio et de la presse écrite», a noté le Pr Tabti

Il a fait savoir que son service a mis à la disposition de la population des numéros de téléphone ainsi qu’une page Facebook (Cellule d'écoute et de soutien psychologique pédopsychiatrie Cheraga) pour faciliter l’accès à la consultation sans prendre le risque de contamination.

