Organe national de promotion et de protection de l’enfant : Lancement d’un concours sur l’innovation

À l’instar de plusieurs pays, l’Algérie célèbre la Journée mondiale de l’enfance, marquée cette année par la pandémie de Covid-19. À cette occasion, l’Organe national de promotion et de protection de l’enfant a lancé un concours national sur les droits de l’enfant, intitulé «Koun moubdiaan» (Soit innovateur).

Contactée par El Moudjahid, la présidente de cet organe a indiqué que ce concours destiné aux enfants âgés de 5 à 18 ans a été lancé en collaboration avec l’UNICEF en vue de laisser libre cours à leur imagination et s’exprimer sur leurs droits à travers leurs créativités dans les domaines du chant, du dessin et de l’écriture. «Le concours vise à faire entendre leurs voix par le biais d’une chanson, d’une histoire ou d’un dessin pour une meilleure connaissance de leurs droits fondamentaux », a expliqué Mme Meriem Chorfi qui précise que les lauréats au concours seront récompensés à l’occasion de la Journée nationale de l’enfant, le 15 juillet prochain.

Elle a, par ailleurs, souligné l’importance de la célébration de la Journée mondiale de l’enfance qui constitue, selon ses termes, une halte pour mettre en avant les acquis enregistrés en matière de protection et de promotion des droits des enfants. «En Algérie, a-t-elle dit, la promulgation, en 2015, de la loi 15/ 12 relative à la protection de l’enfant constitue une avancée considérable pour la promotion des droits de cette catégorie de la société».

La déléguée nationale de promotion et de protection de l’enfance a assuré que la question relative à la protection des droits de l'enfant est placée au cœur des priorités des pouvoirs publics et rappelé qu’elle s'est renforcée par la promulgation en 2015 de la loi relative à la protection de l'enfant qui lui garantit le droit de bénéficier de différentes mesures de protection, notamment celles à caractère social, éducatif, judiciaire, médical. «La création de l’ONPPE est l'un des grands acquis de cette loi. Cet organe placé auprès du Premier ministre témoigne de l’intérêt accordé à la protection de l’enfant quel que soit le milieu où il se trouve», a-t-elle ajouté.

Mme Chorfi a rappelé les différents mécanismes mis en place et fait savoir que parmi les missions assignées à l’organe figure la protection sociale des enfants en situation de danger en assurant leur protection lorsqu’il s’agit d’atteinte à leurs droits fondamentaux.

Parmi les dispositifs opérationnels, elle a évoqué le lancement du numéro vert 11/11 en avril 2018 et du courrier électronique pour recevoir les signalements des cas d'atteinte aux droits de l'enfant, outre la mise en place d'une cellule composée de psychologues, sociologues et de juristes. Elle a indiqué que ce numéro vert reçoit quotidiennement entre 5.000 et 10.000 appels. «Ceci montre bien que l’organe est connu par l’ensemble des Algériens», s’est-elle félicitée, ajoutant que la culture de signalement est désormais ancrée dans la société en vue de protéger l’enfant contre toutes formes de danger et d'atteinte à ses droits.

Mme Chorfi a révélé la réception en 2020 de quelque 520 signalements qui concernent les cas d’atteintes de plus de 100 enfants en danger, dont 580 garçons.



520 signalements de cas d’atteinte aux droits des enfants en 2020



Concernant la nature des signalements, le présidente des l’ONPPE dira qu’il s’agit de cas de maltraitance, d’exploitation économique et d’utilisation des enfants à des fins de mendicité, ajoutant que certains parents appellent pour des comportements de leurs enfants qu’ils n’arrivent pas à maîtriser.

Elle a, en outre, fait savoir que durant la période du confinement, des appels reçus sur le numéro vert concernaient des violences sur enfants ou leur présence en dehors de leurs maisons pendant les heures du couvre-feu, mettant en danger leur santé.

Durant la période du confinement, a-t-elle noté, l’activité de la cellule d’écoute a été élargie pour mieux répondre aux préoccupations des familles. «Pour ce faire, nous avons fait appel à des psychologues de la FOREM qui ont bénéficié au préalable d’une formation par l’organe», a expliqué Mme Chorfi, tout en soulignant leur rôle pour apporter l’aide qu’il faut à ces familles durant cette période de confinement sanitaire en les orientant à distance.

Kamélia Hadjib