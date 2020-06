Constantine : Le plan anti-incendie enclenché

Dix jours après l’installation de la commission opérationnelle pour la prévention et la lutte contre les feux de forêt et de récoltes, la direction des services agricoles de la wilaya de Constantine viennent d’organiser une rencontre de sensibilisation.

La réunion a eu lieu en présence du président de la commission, des directeurs des secteurs concernés (conservation des forêts, travaux publics, transport, énergie), de ceux de la Coopérative des céréales et des légumes secs, de la Caisse régionale de mutualité agricole, du président de la Chambre agricole, du secrétaire de l’Union des paysans algériens ainsi que du chef de la sûreté, du commandant du groupement de wilaya de la gendarmerie, du directeur régional de la Protection civile et du directeur des services agricole, Yacine Ghediri.

Les dispositions prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre les incendies ont été étudiées et desquelles découle le programme d’action qui sera lancé lundi prochain. Celui-ci porte sur trois axes principaux.

En premier lieu, la prévention avant, pendant et après la campagne de moissonnage. Il s'agit de munir les différentes machines agricoles d’extincteurs et d'atteler aux charrues des déchaumeuses de manière à retourner en urgence le pourtour d’une zone qui brûle en cas d’incendie. Vient ensuite la sensibilisation en direction des citoyens dont le comportement impacte fortement la fréquence des feux, notamment dans les espaces verts récréatifs et les forêts. Sont engagés sur le terrain les éléments de la Protection civile, ceux de la conservation forestière et les gendarmes.

Lors de son intervention, M. Ghediri a particulièrement insisté sur l’application stricte des recommandations édictées et sur la nécessaire collaboration des différents acteurs impliqués dans cette lutte. Il a également annoncé le lancement d’une caravane qui sillonnera, au départ du Khroub, les quatre coins de la wilaya, avec focalisation sur les communes à vocation agricole et les zones situées en bordure de forêts, et ce à partir de lundi prochain.

Il convient d’indiquer qu’en prévision de la campagne anti-incendie, qui court jusqu’au 31 octobre, la conservation des forets a déjà procédé au creusement de tranchées pare-feu et à l’aménagement de pistes en attendant que les communes lancent de leur côté les opérations de désherbage.

I. B.