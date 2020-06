Mosquée El-Bey à Annaba : Un patrimoine architectural

L’illustre mosquée El Bey, datant de la période ottomane et située en plein centre-ville de l’antique Bouna, jouxtant la place Bathat-Sidi-Cheriat, a été édifiée suite à la demande de la communauté turque refusant de faire la prière sous la conduite d'un imam de rite malikite dans la mosquée d’Abou Marouane Echarif.

C’est ainsi que Salah Bey (Bey de Constantine) entreprit l’édification d’une mosquée de rite hanafite entre 1791 et 1792. Selon El Hadi Tarcha, imam de Sidi Brahim Ben Toumi, Masdjid El Bey fut la 38e mosquée érigée dans la ville avant 1830. Salah Bey fait construire sa mosquée avec deux minarets : l’un sobre ouvrage d’un anatolien, l’autre d’une élégante simplicité avec palme et calice sur plâtre rappelant l’époque des Almohades. L’inauguration eut lieu le 18 août 1792 dans une indifférence totale du fait qu’à Constantine, Salah Bey ayant proclamé son indépendance et dans l’attente d’une réaction d’Alger ne pouvait quitter Constantine. Quinze jours plus tard, Salah Bey était exécuté dans le cachot de la casbah à Constantine. En ce XVIIIe siècle à Annaba, les Turcs s’évertuaient à prouver que la mosquée leur revenait de plein droit du fait qu’il n’existait aucun sanctuaire hanafite, les Arabes, eux, affirmaient que tous les masadjid étaient à la disposition de tous les croyants sans distinction de rite.

Jamaâ El Kabir, dernière réalisation de Salah Bey, restera au rite hanafite jusqu’à 1832. A partir de cette date, des mosquées sont détruites ou affectées à diverses activités par l’occupant français, à l’image de la mosquée Abou- Marouane-Echarif qui était transformée en hôpital militaire. Les habitants, quels que soient leur rite ou leur origine ethnique, auront pour seul sanctuaire Jamaâ El Bey qui est un monument de style ottoman qui mérite d’être conservé et protégé. Il est classé au patrimoine national depuis octobre 1987. El Hadi Tarcha, qui est également chef spirituel de la confrérie Tariqa El Allaouia, estime que grâce à l’édification de cette mosquée, les habitants ont toujours vécu des moments intenses, surtout pendant le ramadhan, dans la quiétude et la tranquillité. La mosquée avait abrité la résidence du mufti et elle est toujours l’endroit préféré des Annabis et des fidèles au vu de sa situation géographique. Masdjid El Bey se distingue par ses coupoles et le minaret cylindrique.

