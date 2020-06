«Filmi fi dari», un concours du microfilm lancé par Le CNCA : Zoom sur les moins de 14 ans

Dans la perspective d’encourager les enfants à réaliser des films, le Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel (CNCA) a lancé un concours du microfilm au profit des enfants de moins de 14 ans, sous le slogan «Flimi fi dari» (mon film dans ma maison), et ce jusqu’à la fin du confinement sanitaire.

Cette initiative, lancée par le Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel (CNCA) vise à atténuer les effets négatifs du confinement sanitaire sur la famille algérienne notamment les enfants, en les aidant à rester à domicile et en les accompagnant en cette période, a-t-on appris auprès du CNCA. Pour ce faire, le CNCA appelle les enfants de moins de 14 ans à envoyer leurs travaux de réalisation, précise notre source. Placé sous le thème «Filmi fi dari» (mon film dans ma maison), ce concours, souligne-t-on, ouvert à l’ensemble des enfants algériens, de l’intérieur et de l’extérieur du pays, «consiste en la prise d’une courte vidéo de 20 secondes qui exprime une attitude ou un sentiment, une image rare, un moment privilégié, une expérience touchante, l’inspiration de la nature etc.».

Ces microfilms, qui «ne doivent pas dépasser les 20 secondes, seront présentés à un comité spécial et les meilleurs seront diffusés à la télévision publique», a indiqué notre source. Cette dernière explique que «tout en faisant appel à l’imagination, la vidéo doit être filmée à l’intérieur de la maison et à partir d’un téléphone mobile de préférence». Chaque participant doit envoyer à l’e-mail du centre (cnca.alg@gmail.com) une courte vidéo dans laquelle il se présente (nom, prénom et photo), sachant que le concours se poursuivra jusqu’à la fin du confinement sanitaire. Une commission est chargée de choisir le meilleur film selon des normes techniques et artistiques, et le film retenu sera diffusé sur la télévision algérienne, selon le CNCA.

Ce concours vise à renforcer l’intérêt pour l’écriture et la lecture, et aide à stimuler l’imagination chez l’enfant et à développer les compétences d’observation et de concentration, a-t-on conclu.



