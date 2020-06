Grand angle : Le Yémen n’en peut plus

Une nouvelle fois la sonnette d’alarme est tirée par les agences humanitaires de l’ONU qui ont réitéré vendredi leur appel a soutenir d’urgence le Yémen où la situation est de plus en plus alarmante face à la progression de la pandémie de Covid-19. « Le Yémen est au bord du gouffre » avertit-on. Pour pouvoir financer les opérations humanitaires, l’ONU et ses partenaires ont besoin de 2,4 milliards de dollars jusqu’à la fin de l’année, dont 180 pour la lutte contre le coronavirus. Dans l’objectif de lever cet argent ô combien indispensable, l’Organisation onusienne et

l’Arabie Saoudite organisent aujourd’hui une conférence virtuelle de collecte de fonds. La mobilisation espérée sera-t-elle au rendez-vous ? En ces temps de partage et de solidarité, la réponse devrait être oui, d’autant que le sort de 19 millions de personnes, dévastées par plus de 5 ans de conflit qui a provoqué la plus grande crise humanitaire au monde et qui plus est ne faiblit pas, en dépend. Le fait que l’Arabie Saoudite co-organise cette conférence pour lever ces fonds peut avoir un impact positif. D’autres pays du Golfe seraient amenés à mettre la main à la poche pour porter assistance à une population en danger. Mais il ne faut pas se bercer d’illusion. Avec cet argent, c’est juste l’aide vitale qui sera maintenue jusqu’à décembre prochain. Et si les Yéménites ont aujourd’hui un besoin pressant de cet argent pour éviter que leur situation humanitaire ne s’aggrave davantage, il faut néanmoins rappeler que seule la paix est à même de les tirer définitivement de la situation dans laquelle ils se trouvent. Le Yémen, en proie à une guerre meurtrière depuis 2014 entre les rebelles houthis et les forces gouvernementales appuyées par une coalition menée par l’Arabie Saoudite depuis 1015, gagnerait à tourner la page de cet épisode aux conséquences humanitaires dramatiques. Mais pour cela il faudrait que les belligérants acceptent de mettre fin aux hostilités et s’engagent sur la voie d’un règlement politique de leur différend. L’ONU doit pour sa part intensifier ses efforts ; et ceux qui se livrent à cette guerre par procuration doivent de leur côté cesser toute ingérence dans ce conflit. Il est difficile d’imaginer que les belligérants yéménites refusent indéfiniment toute solution qui puisse permettre au pays de recouvrer la paix. Et si tel est le cas, il serait indécent de revendiquer le pouvoir. Ils seraient des dirigeants indignes car on ne peut pas demeurer indifférent devant l’ampleur de la catastrophe humanitaire causée par leur quête d’un pouvoir qu’ils exerceront par procuration tant qu’ils ne se seront pas affranchis de leurs tuteurs.

Nadia K.