Donald Trump et le G7 : Volonté de réformes ou instauration de nouveaux rapports de force ?

Le président Donald Trump a acté, malgré lui, le report de la réunion du G7 prévue initialement du 10 au 12 juin. Le Président américain a aussi fait part de son intention d'inviter la Russie, l'Australie, la Corée du Sud et l'Inde alors qu'il plaidait à nouveau pour l'élargissement du groupe des gros financiers de la planète.

Le locataire de la Maison Blanche n’a pas précisé de nouvelle date pour la réunion du G7 mais a laissé entendre que celle-ci pourrait avoir lieu en septembre prochain, au moment de la réunion annuelle des Nations unies à New York, ou peut-être après les élections américaines de novembre. Alyssa Farah, directrice des communications stratégiques de la Maison Blanche, a déclaré que Trump voulait faire venir certains des alliés traditionnels des Etats-Unis ainsi que des pays fortement touchés par le coronavirus pour discuter de l'avenir de la Chine.

Cette nouvelle annonce survient après le niet de la chancelière allemande de cautionner la proposition de Donald Trump qui avait insisté sur la présence effective des dirigeants du G7 à Camp David. Angela Merkel avait déclaré samedi qu'elle n'assisterait à la réunion que si la menace du Covid-19 diminuait.

Sur l’admission de nouveaux membres dans le cercle très fermé des argentiers de la planète, le 45e Président des Etats-Unis, qui fait face à une fin de mandat houleuse aussi bien à l’échelle interne avec l’affaire Floyd victime d’une bavure policière qui fait embraser plusieurs villes américaines, qu’au niveau international ou le rival chinois lui tient la dragée haute, a affirmé que le G7 dans sa configuration actuelle «ne reflète pas correctement ce qui se passe dans le monde». Est-ce une réelle volonté de reformer ce club ou simple tentative de créer un contre pouvoir au sein de cette institution particulièrement vis-à-vis de l’Allemagne, de l’Italie échaudée par le comportement de Washington durant la crise du Covid-19 et du Canada ? La plupart des pays européens n'ont fait aucun commentaire immédiat sur la proposition. Un porte-parole du gouvernement allemand a affirmé que Berlin «attendait de plus amples informations». Pour Donald Trump, le choix de la Russie est motivé par le statut «stratégique global de

Moscou».

La Russie a été expulsée de ce qui était alors le G8 en 2014 par Barack Obama, après l’annexion par Moscou de la Crimée. Depuis, des membres influents du G7, comme le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, rejettent les appels du locataire du bureau ovale à faire réintégrer Moscou. Seul contre tous, et après avoir ouvert plusieurs fronts, le président américain ira-t-il jusqu’au bout de sa logique au risque de se mettre ses alliés sur le dos ? Un pari qui lui sera difficile de relever alors qu’en face, les déboires du président-candidat républicain apportent des grains à moudre au moulin d’un Joe Biden qui n’en espérait pas autant.

M. T.