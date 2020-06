Égypte : 19 terroristes éliminés dans le nord du Sinaï

Dix-neuf terroristes ont été tués dans le nord de la péninsule du Sinaï lors d’opérations menées par l’armée égyptienne, selon le porte-parole de l'armée. Depuis plusieurs années, une vaste opération antiterroriste est menée dans cette région du pays. Lors de plusieurs opérations récemment menées dans le nord de la péninsule du Sinaï, l’armée égyptienne a éliminé 19 terroristes, dont trois particulièrement dangereux, a déclaré le porte-parole de l'armée, Tamer Rifai. Les trois terroristes ont été éliminés lors de deux opérations spéciales entamées après que l'armée ait reçu des informations du service de renseignement sur des abris terroristes dans les villes de Bir al-Abed, Sheikh Zuweid et Rafah, d’après le communiqué. De plus, cinq engins explosifs placés par les terroristes le long de la route, empruntée par les militaires, ont été découverts et désamorcés. Dans des frappes aériennes sur plusieurs repères de terroristes dans le nord de la péninsule, 16 autres extrémistes ont été éliminés, selon la même source. Deux jeeps ainsi qu’un entrepôt avec un grand nombre d'engins explosifs et d'équipements utilisés par les radicaux ont également été détruits au cours de l'opération. Le nord de la péninsule du Sinaï reste l'un des points les plus chauds du pays. De temps en temps, les extrémistes opérant dans la région attaquent les militaires de l'armée nationale ou les agents de police.