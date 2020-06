Prisonniers sahraouis : La CONASADH appelle le Comité international de la Croix-Rouge à intervenir

La Commission nationale sahraouie des droits de l'Homme (CONASADH) s'est dite préoccupée par la situation des prisonniers sahraouis détenus dans les prisons marocaines et a exhorté le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à intervenir immédiatement pour les libérer.

Dans une lettre adressée au président du CICR, Peter Maurer, la CONASADH a souligné que «la situation grave dans les prisons marocaines et le manque de conditions sanitaires et hygiéniques de base nécessaires pour protéger les détenus constituent une menace constante pour la vie des détenus et militants sahraouis», notamment dans ce contexte de propagation de la pandémie du Covid-19.

Dans sa lettre, l'ONG sahraouie des droits de l'Homme a déclaré qu'elle ne comprenait pas que le CICR n'ait pas encore rendu visite aux prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines.

La Commission nationale sahraouie des droits de l'Homme a également regretté que «le CICR n'ait jamais fourni la même assistance aux victimes de disparitions forcées, aux prisonniers de guerre et aux prisonniers politiques sahraouis».