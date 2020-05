Commentaire : Mutation économique

À travers ce texte, l’Exécutif met le cap sur la relance de la machine économique, qui devrait concerner tous les secteurs d'activités. L'effort portera sur le développement économique et la promotion d’un climat plus propice à l’investissement national et étranger. Classé au rang de priorité, le développement des entreprises aidera le pays à dépasser la situation actuelle marquée par le double choc pétrolier et sanitaire.

Ce PLFC, qui s'inscrit en droite ligne du Plan de relance annoncé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, devrait aussi permettre au gouvernement d'Abdelaziz Djerad d’instaurer la confiance entre l’état et ses partenaires socioéconomiques. En fait, de nombreux éléments positifs ressortent. D'abord, le fait que le caractère prioritaire et vital de l’entreprise a été clairement énoncé. Ensuite, les objectifs à atteindre, qui devraient permettre à l'économie nationale de renouer très rapidement avec la croissance, grâce à un rôle prépondérant de l’entreprise créatrice de richesse et d’emploi.

Le gouvernement veut aussi transcender toutes les contraintes administratives et bureaucratiques qui se dressent devant les acteurs de la vie économique, notamment au niveau local. Il y a une volonté réelle d’aller de l’avant en mettant les bases d’un changement positif. Il s’agit en fait d’une refonte profonde de la politique économique, dont le centre d’intérêt serait de se libérer de la toute puissante dépendance au pétrole et d'aller vers une diversification accrue et rapide. Relancer le développement de l’entreprise en tant qu’impératif et valeur ajoutée, traduisibles en termes de progrès globaux, aussi bien dans le potentiel humain et matériel, constitue aussi un engagement qui traduit une volonté politique ferme. Les mesures prises pour débarrasser l’investissement de toute pratique bureaucratique est un signe qui ne trompe pas quant à cette volonté politique.

La persistance de telles pratiques ne pourra qu’entraver tout engagement en faveur du changement, d’autant plus que l’économie mondiale est en constante mutation, particulièrement à la lumière de la pandémie de covid-19. Il convient de rappeler que les réformes économiques annoncées par le Président Tebboune érigent au rang de cause nationale l’essor de l'économie algérienne. Le chef de l’État a, dans cet ordre d’idées, appelé l'ensemble des acteurs à conjuguer leurs efforts aux côtés du gouvernement, à l’effet d’accélérer leur mise en œuvre et leur concrétisation. C’est dans cet objectif qu'interviendra justement la prochaine réunion tripartite.

Les secteurs de l'industrie, du numérique et de l'agriculture, ainsi que la valorisation des compétences humaines devraient constituer le moteur de l’économie, avec tous les effets que cela devrait engendrer sur les plans de l’emploi et de la création de la richesse. On escompte voir l’économie entreprendre une mue importante. C’est que la problématique du développement économique constituait le point nodal d’une réflexion d’ensemble. Tout ce qui a empêché l’envol des entreprises fera, désormais, partie de l’histoire ancienne. À ce titre, les dispositions du PLFC ont pour objectif de réunir les conditions nécessaires à une relance économique durable, dans un nouvel environnement législatif et institutionnel, qui doit profiter aux générations futures.

L’entreprise constitue véritablement le centre de gravité de l’économie. La seule économie véritablement en mouvement est celle des entrepreneurs qui investissent et qui s’engagent sur l’avenir. Tous les ingrédients du succès sont donc réunis pour réussir la relance. Une véritable course contre la montre est désormais engagée.

Farid Bouyahia