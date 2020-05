M. Bladehane participe à une visio-conférence des compétences nationales à l’étranger : Des passerelles de dialogue

Le Secrétaire d’Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l’étranger, Rachid Bladehane, a participé à une visio-conférence organisée par l’Institut national de commerce et de gestion (INCG) de Sétif, à laquelle ont pris part des universitaires et des compétences nationales établies notamment aux Etats-Unis, Canada et en France, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cette rencontre a permis au Secrétaire d’Etat «de mettre en exergue la nouvelle politique des autorités algériennes en direction de notre communauté à l’étranger, axée sur la mise en place de passerelles de dialogue, l’instauration des relations de confiance, comme elle a donné lieu à des échanges sur les préoccupations de notre élite à l’étranger et les moyens de sa mobilisation dans l’effort du développement de notre pays», souligne la même source.

M. Bladehane a expliqué, à l’occasion, «la stratégie et le Plan d’action du gouvernement mis en place pour prendre en charge ces aspects, ainsi que les objectifs de la plate-forme web interactive de mise en relation d’affaires et d’échanges entre les compétences nationales et les acteurs nationaux concernés, en cours d’élaboration», ajoute-t-on.

Les intervenants ont eu à exprimer, de leur côté, leur «disponibilité» à contribuer au développement national et «soulevé quelques préoccupations concernant notamment, l’autonomie de l’université, la création de pôles d’excellence et l’éradication de la bureaucratie, pour lesquelles le Secrétaire d’Etat a promis d’en référer aux hautes autorités algériennes, aux fins d’apporter les solutions appropriées», conclut le communiqué.