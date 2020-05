Union africaine : L'Algérie présidera le CPS durant le mois de juin

L’Algérie présidera, à Addis-Abeba, durant le mois de juin 2020, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (CPS), l’organe central de l’organisation panafricaine en charge des questions de paix et de sécurité au niveau du continent africain, a annoncé hier le ministère des Affaires étrangères (MAE) dans un communiqué.

"L’Algérie, fidèle à ses traditions panafricaines, œuvrera à faire avancer l’agenda de paix et de sécurité en Afrique, particulièrement en cette période critique imposée par la pandémie de la Covid-19. Ainsi, elle veillera à examiner avec ses pairs africains membres du CPS les mesures idoines à même de renforcer l’action de l’UA et la résilience continentale dans ce cadre", a indiqué le MAE. Outre l’examen et le suivi des foyers de crise à travers le continent, a ajouté le communiqué, "le Conseil de paix et de sécurité œuvrera, sous la présidence algérienne, à inscrire ses activités en droite ligne avec la feuille de route de l’UA pour faire taire les armes en Afrique, le thème de l’Union africaine pour l’année en cours".

L’Algérie a été élue en février 2019, à la majorité écrasante, pour un mandat de trois ans au sein du CPS, dont elle a déjà assuré la présidence en novembre dernier, a conclu le communiqué.