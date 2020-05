Ce qu’en pensent des économistes : attirer les ide

Pour Brahim Guendouzi, économiste, le PLFC revêt un «caractère inédit» par la conjoncture économique exceptionnelle que traverse l’Algérie. Il relève que le cadrage macroéconomique est revu à la baisse, du fait que le prix de référence du baril de pétrole servant à la détermination de la fiscalité pétrolière est ramené de 50$ à 30$, alors que le prix de marché retenu est de 35$ au lieu de 60$. «La croissance économique prévue serait négative et s’établirait à -2,63%, contre 1,80% prévue dans la loi de finances initiale», fait-il savoir. À ses yeux, les recettes prévues reculent à 5.395,5 milliards de dinars, contre 6.289,7 milliards de dinars dans la LF initiale, dont 1.394,7 milliards de dinars de fiscalité pétrolière et 4.001,1 milliards de dinars de fiscalité ordinaire. D’où, explique le professeur Guendouzi, «la recherche de nouvelles sources de recettes optant cette fois-ci à l’amélioration du revenu fiscal de l’État». Parmi les mesures fiscales préconisées, la hausse des prix sur les carburants «est problématique, car même si elle se justifie par la nature des subventions qui les caractérisent, le timing choisi ne permet pas d’avoir l’impact voulu, car l’économie algérienne est en récession et la plupart des entreprises de transport sont à l’arrêt en raison du confinement de la population». Dans le même ordre d’idées, l’économiste soutient que le risque d’une répercussion négative dans les activités de transport «est susceptible d’engendrer des difficultés pour la relance de l’économie nationale».

«Il en est de même pour l’autorisation d’importation de véhicules neufs qui risque d’avoir un impact négatif sur le niveau des réserves de changes», relève-t-il. Sur un autre plan, l’économiste affirme que le PLFC privilégie cependant les investissements directs étrangers. «Cette préférence vers les IDE est intéressante, car s’inscrivant dans la perspective de diversification de l’économie algérienne. Mais elle appelle néanmoins à d’autres mesures complémentaires dans le sens de l’amélioration du climat des affaires», explique-t-il. Quant au volet des dépenses publiques, le professeur Guendouzi précise qu’il «est directement touché par l’ajustement puisqu’il y a une baisse de près de 6%, passant ainsi à 7.372,7 milliards dinars, contre 7.823,1 milliards dinars dans la LF initiale, dont 4.752,4 milliards dinars pour les dépenses de fonctionnement et 2.620,3 milliards dinars pour les dépenses d'équipement».

Par ailleurs, l’économiste désigne un déficit budgétaire qui sera enregistré de l’ordre de -1976,9 milliards de dinars, soit -10,4% par rapport au PIB, contre -1533,4 milliards de dinars prévu dans la LF initiale pour 2020 (-7,2% du PIB). Il en est de même pour la balance des paiements qui devrait également enregistrer un déficit de l’ordre de 18,8 milliards de dollars, contre 8,5 milliards de dollars prévu dans la LF initiale.

Marges de manœuvre étroites pour le gouvernement

Avec ces chiffres, «nous avons déjà une idée sur les défis qui attendent le gouvernement pour faire face à la situation économique et sociale inédite». Cela, argue l’universitaire, «nécessite plus de réactivité pour permettre à l’outil de production de redémarrer plus la relance de l’investissement, condition sine qua non pour amorcer le plus vite possible la croissance et lever la menace qui pèse sur l’emploi et le pouvoir d’achat des ménages».

De son côté, Mohamed Achir, économiste, indique que «cette loi rectificative est plus que indispensable dans cette conjoncture».

Toutefois, «le projet de loi de finances complémentaire a montré l'étroitesse des marges de manœuvre du gouvernement dans sa volonté de réduire ou rationaliser les dépenses publiques». En termes de chiffres, il fait savoir que «le gouvernement a pu faire des économies de quelque 141 milliards de dinars dans le budget de fonctionnement hors masse salariale et transfert sociaux. Et environ -10% de réduction du budget d'équipements». Sans toucher aux subventions de produits alimentaires de base, poursuit l’enseignant-chercheur en économie, «le gouvernement aurait bien fait s'il a reconsidéré les subventions monétaires destinées à bonifier les intérêts de certains secteurs comme le logement et revoir les dépenses fiscales qui ne produisent pas un effet d'entraînement réel pour l'investissement». Il appelle, en outre, à la restructuration et la réforme des subventions du secteur énergétique et du secteur agricole pour qu'elles soient plus efficaces. Il relève un élément de forte incertitude dans la prévision de recettes de fiscalité ordinaires estimées à 4.000 milliards de dinars. «Cela paraît irréalisable, tenant compte d’au moins 4 mois d'arrêt d'activités économiques, cette année, et la réduction des importations, car, dit-il, une partie de la fiscalité ordinaire vient aussi des opérations du commerce extérieur».

Fouad Irnatene