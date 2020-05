Université d’Oran USTO-MB : 7.400 masques à visière livrés aux hôpitaux du pays

Près de 7.400 masques à visière ont été livrés aux hôpitaux du pays par l’Université des sciences et de la technologie d’Oran Mohamed-Boudiaf (USTO-MB), a-t-on appris dimanche du directeur de la plateforme technologique de cet établissement d’enseignement supérieur.

Au total, 7.385 masques à visière ont été fabriqués au sein de la plateforme de l’USTO-MB depuis le 23 mars dernier, date du lancement de la production d’équipements de prévention au profit du personnel médical activant au front de la lutte contre le coronavirus covid-19, a précisé à l’APS Amine Ilès. Ces masques de protection ont été livrés gratuitement aux hôpitaux de 14 wilayas du pays, dont Oran (4.500) et Blida (1.000), a indiqué M. Ilès, ajoutant que son équipe a également produit 82 masques de plongée ventilation non invasive (VNI) qui ont été distribués aux services de réanimation sur le territoire national.

La plateforme technologique de l’USTO-MB s’est aussi illustrée par la mise au point d’une nouvelle solution dite «système clos», permettant d’aspirer les liquides des poumons d’un patient sans débrancher le respirateur, qui a été testée avec succès, début mai, au niveau de l’Etablissement hospitalier spécialisé en pédiatrie (EHS) Boukhroufa-Abdelkader de Haï El-Menzah (Canastel) à Oran. Depuis 17 systèmes clos ont été produits, a fait savoir M. Ilès qui s’évertue à honorer dans les meilleurs délais une demande pour 200 dispositifs similaires formulée par différents hôpitaux du pays.

La contribution de l’USTO-MB comprend, en outre, la production de 400 accessoires d’aide à la respiration, dont des valves pour le système de dérivation permettant d’oxygéner plusieurs patients en même temps.

Spécialisée dans le secteur de la Mécanique et Robotique d’Interventions et de Services (SMRIS), la plateforme technologique de l’USTO-MB est rattachée au Centre de recherche en technologies industrielles (CRTI), rappelle-t-on.