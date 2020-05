Masques de protection : La bataille des prix

Adopté comme l’une des principales mesures de protection et de lutte contre la propagation du coronavirus, le port du masque est obligatoire depuis le 24 mai dernier, où le gouvernement a également annoncé le plafonnement de son prix à 40 DA l’unité.

Le Syndicat national des pharmaciens d'officines a réitéré son appel pour que les masques de protection soient vendus uniquement au niveau des pharmacies et rappelle qu’une officine est soumise à des conditions de qualité de responsabilité pharmaceutique, au respect de procédures commerciales et des conditions de traçabilité et à l’application des taxes (TVA et TAP) qui sont réservées au Trésor public.

«Les officines sont soumises aux obligations de facturation et au respect d’une marge qui, non seulement, est appliquée sur le prix de gros mais également sur le prix de détail», explique un communiqué.

Le syndicat estime que le fait de permettre la vente de ces produits sur les trottoirs et dans le circuit informel «constitue une insulte à notre système de santé», mais aussi aux concitoyens qui attendent d’être pris en charge sur le plan sanitaire dans le respect des conditions édictées par la loi sanitaire.

Le SNAPO demande que les masques, l'alcool et les produits hydro-alcooliques soient réservés exclusivement au secteur pharmaceutique. «Le fait de permettre la commercialisation de ces dispositifs dans tous les commerces est une grave atteinte à l’exercice de l’activité pharmaceutique. Si des fluctuations des prix sont observées sur le marché, ceci est dû à plusieurs paramètres tels l’intervention de plusieurs intermédiaires et spéculateurs dans le secteur de la distribution de gros, la diversité et la technique de procéder à la fabrication et la qualité des tissus utilisés pour leur confection», ajoute la même source.

Il est indiqué que la maîtrise et la régulation des prix mais aussi la garantie de la qualité passent inévitablement par l'organisation du marché de ces dispositifs et produits et leur vente exclusive par le secteur pharmaceutique.

Contacté par nos soins, le président du syndicat assure que le circuit pharmaceutique permet de suivre le cheminement des produits, a déclaré M. Messaoud Belambri.

Il indique que les prix annoncés de 40 DA pour le masque de fabrication artisanale et de 90 DA pour les masques chirurgicaux ne peuvent pas être pratiqués dans les officines. Il explique que les grossistes cèdent les masques à 45 et 75 DA l’unité, hors taxes. «Il est impossible de trouver moins cher sur le marché.

Les masques chirurgicaux sortent de la PCH à 70 DA. Dans les conditions actuelles, garantir un prix plafonné très bas par rapport au prix de revient est très difficile», note-t-il.

Il propose une éventuelle subvention temporaire de l’Etat de ce produit ou une exonération des taxes afin de réduire les coûts.



Pour l’APOCE, le prix du masque ne doit pas dépasser 15 DA



Du côté de l'Organisation algérienne de protection et d'orientation du consommateur et de son environnement (APOCE), l’on est d’un autre avis. Son président affirme que le prix des masques de protection ne dépasse pas, en réalité, quelques dinars.

«Malheureusement, la spéculation dans le prix de la matière première, à savoir le tissu et les fournitures de couture, a fait que le prix atteint des niveaux élevés. Car le prix réel du masque de protection ne doit absolument pas dépasser 15 DA», a révélé M. Mustapha Zebdi qui estime que le prix plafond fixé à 40 DA par le gouvernement est plutôt élevé.

Il considère que même les usines qui produisent des masques semi-fabriqués ne contrôlent pas la chaîne de distribution et note qu'elles refusent de vendre des matières premières à des associations sous prétexte que ces dernières ne disposent pas d’un registre du commerce. «Nous proposons à ce titre de mettre en place un système de suivi du produit tout au long du processus, soit de l'usine jusqu’au consommateur, en exigeant des bons d’achat de réception et de livraison qui permettent de suivre la traçabilité de ce produit. Le gouvernement doit également promulguer des décrets exécutifs afin d’éviter tout type de fraude et de spéculation», a suggéré le président de l’APOCE.

Ce dernier a rappelé les initiatives de distribution des masques à titre gratuit par les associations et les bénévoles, en partenariat avec d'autres secteurs tels la formation professionnelle et le commerce, et soutenu que son organisation était parmi les premiers à exiger le plafonnement des prix des bavettes et la réouverture de commerces et magasins de vente de tissus.

«Ces initiatives ne peuvent malheureusement pas durer si la pandémie se poursuit encore pour longtemps vu que les opérateurs économiques refusent de fournir les associations en matière première, d’où la nécessité de plafonner le prix à 15 DA», a expliqué M. Zebdi.

Salima Ettouahria