Protection civile : 142 opérations de sensibilisation en 24 heures

Au total, 142 opérations de sensibilisation ont été effectuées ces dernières 24 heures à travers 19 wilayas (78 communes) par les éléments de la Protection civile et ce dans le cadre de ses activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Lors de ces opérations, il a été rappelé aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale, ajoute la même source, précisant que les unités de la Protection civile ont effectué, également, 146 opérations de désinfection générale à travers 17 wilayas (78 communes), qui ont touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

La DGPC a mobilisé pour les deux opérations 524 agents tous grades confondus, 69 ambulances, 72 engins.

Elle a mis en place, en outre, des dispositifs de surveillance dans 12 sites d'hébergement destiné au confinement à travers six wilayas (Alger, Khenchela, Tamanrasset, Ouargla, Boumerdès et Tlemcen).